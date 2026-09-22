Kuzey Koreli sporcular ülkelerinden kaçtı

Japonya'da düzenlenen 2026 Aichi-Nagoya Asya Oyunları'na katılan Kuzey Kore heyetinden iki kişinin ülkesine dönmek istemediği ve Japonya'dan sığınma talebinde bulunmanın yollarını aradığı öne sürüldü.

Güney Kore merkezli Monthly Chosun'un haberine göre, Kuzey Kore'nin yaklaşık 180 kişilik heyetinde yer alan iki kişi, oyunların ardından Kuzey Kore'ye dönmek istemediklerini bildirdi. İki kişinin Güney Kore yerine Japonya'ya sığınmayı tercih ettiği ve bu konuda girişimde bulunma ihtimalini araştırdığı belirtildi.

JAPON İSTİHBARATI DOĞRULADI

Haberdeki iddia, Japonya Kabine İstihbarat ve Araştırma Ofisi (CIRO) ile bağlantılı olduğu belirtilen bir kaynağa dayandırıldı. Bilginin, Japon istihbarat birimleriyle bağlantılı ve Kuzey Kore yanlısı Korelilerin Japonya'daki örgütü Çongryon içerisindeki bir kaynak üzerinden elde edildiği aktarıldı.

Ancak iki kişinin kimlikleri açıklanmadı. Heyette hangi görevleri üstlendikleri veya sporcu olup olmadıkları da henüz bilinmiyor.

Reuters, Japon hükümetine konuyla ilgili ulaşmaya çalıştığını ancak Japonya'daki resmi tatil nedeniyle henüz bir açıklama alınamadığını bildirdi. Ayrıca iki kişinin niyetinin gerçek bir iltica başvurusuna veya ülkeden ayrılmaya dönüşüp dönüşmeyeceğinin belirsiz olduğu vurgulandı.

KUZEY KORE 180 KİŞİLİK HEYET GÖNDERMİŞTİ

Kuzey Kore, 19 Eylül'de başlayan ve 4 Ekim'e kadar sürecek Aichi-Nagoya Asya Oyunları'na yaklaşık 180 kişilik bir heyet gönderdi. Heyette 107 sporcunun 14 farklı branşta mücadele ettiği bildirildi.

Kuzey Kore'nin Spor Bakanı ve Olimpiyat Komitesi Başkanı Kim İl-guk da heyetle birlikte Japonya'ya geldi. Kim İl-guk'un ziyareti, Kuzey Koreli üst düzey bir hükümet yetkilisinin sekiz yıl sonra Japonya'ya yaptığı ilk ziyaret oldu.

Japonya, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programları nedeniyle Pyongyang'a yönelik kendi yaptırımları kapsamında Kuzey Kore vatandaşlarının ülkeye girişini genel olarak kısıtlıyor. Ancak Aichi-Nagoya Asya Oyunları kapsamında Kuzey Koreli sporcular ve yetkililer için istisna uygulanmasına izin verildi.

JAPONYA'DA KUZEY KORE HEYETİNE ÖZEL ÖNLEMLER

Kuzey Kore heyetinin Japonya'daki varlığı da çeşitli güvenlik ve diplomatik gelişmelere sahne oldu. Japon hükümeti, Kuzey Kore heyetinin ulaşımında bazı kısıtlamalar uygularken, Kuzey Kore tarafı bu uygulamaları ayrımcı olarak nitelendirdi.

Japon hükümetinin ayrıca Asya Oyunları sırasında Kuzey Koreli yetkililerle temas kurmaya çalıştığı bildirildi. Japon bir yetkilinin açılış günü Kim İl-guk'a Japonya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik mesaj ilettiği, ancak Kuzey Koreli bakanın buna sıcak bir karşılık vermediği öne sürüldü.

Şimdilik iki Kuzey Korelinin Japonya'da kalma isteği yalnızca bir "niyet beyanı" olarak aktarıldı. Gerçek bir iltica başvurusu yapılıp yapılmadığı ve Japon makamlarının bu kişilere yönelik nasıl bir işlem uygulayacağı ise henüz netlik kazanmadı.