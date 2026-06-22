Sosyal yardım sistemi Almanya'yı karıştırdı! "Vatandaşlık paralarını azaltın" çağrısı

Almanya’da sosyal devletin en önemli ayaklarından biri olan vatandaşlık yardımları, hükümet içinde giderek büyüyen bir siyasi gerilime dönüştü. Tartışmanın merkezinde ise Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder var.

Söder, mevcut sosyal yardım sisteminin “fazla cömert” olduğunu savunarak, vatandaşlık gelirinin anayasanın zorunlu kıldığı asgari yaşam standardına indirgenmesini talep etti. Bu çıkış, Hristiyan Birlik partileri CDU/CSU içinde uzun süredir devam eden sosyal yardım tartışmasını yeniden alevlendirdi.

KOALİSYON İÇİNDE DERİN GÖRÜŞ AYRILIĞI

Bir yanda sosyal yardımların daha sıkı hale getirilmesini savunan CDU/CSU çizgisi, diğer yanda ise mevcut reformlara rağmen daha temkinli yaklaşan Sosyal Demokrat Parti SPD bulunuyor. SPD, bütçe açığının büyüdüğü bir dönemde sistemde bazı düzenlemeleri kabul etmiş olsa da, kapsamlı kesintilere karşı direnç gösteriyor.

Koalisyon ortakları arasında zaten uzlaşmayla yürürlüğe giren “Temel Güvence” reformu, 1 Temmuz itibarıyla devreye girecek. Yeni düzenleme, yardım alanlara yönelik yaptırımların artırılmasını ve iş gücüne katılımın teşvik edilmesini hedeflerken ayrıca tasarruf sınırlarının düşürülmesiyle birlikte yardım alanların ekonomik hareket alanı da daraltacak.

"ALT SINIR" TARTIŞMASI

Almanya’da daha önce sosyal yardımlara ilişkin bazı kesintiler, üst mahkemeler tarafından “insan onuruna uygun yaşam standardının korunması gerektiği” gerekçesiyle sınırlandırılmıştı. Mahkemeler, yaptırımların bir noktadan sonra bireyin temel yaşam hakkını ihlal edemeyeceğine dikkat çekmişti.

Söder’in önerisi ise yardım seviyesinin tamamen anayasal minimuma çekilmesi anlamına geliyor.

"MALİYETLER ARTIK SÜRDÜRÜLEMEZ"

Söder, Alman basınına yaptığı değerlendirmede, çocuklu ailelerin aldığı toplam desteklerin kamuoyunda “aşırı yüksek algılandığını” savundu. Özellikle kira, enerji ve ek yardımların birleşmesiyle ortaya çıkan toplam yükün toplumda kabul görmediğini belirtti.

Bavyera Başbakanı ayrıca sosyal yardım bütçesinin yaklaşık 50 milyar euro seviyesinde olmasını da eleştirerek, bu yükün azaltılması gerektiğini dile getirdi.

UKRAYNALI SIĞINMACILAR DA TARTIŞMANIN MERKEZİNDE

Tartışmalı önerilerden biri de Ukraynalı sığınmacılarla ilgili oldu. Söder, savaş nedeniyle Almanya’ya gelen Ukraynalıların da genel vatandaşlık yardımı sisteminden çıkarılması gerektiğini savunurken bu grubun farklı bir finansman modeline tabi tutulmasını önerdi.

“AYNI TARTIŞMAYI YENİDEN AÇMAYALIM”

Söder’in açıklamaları, kendi partisi içinde rahatsızlık yarattı. CDU kanadında sosyal politika temsilcileri, bu tür sert çıkışların koalisyon içinde yeni krizler yaratabileceğini belirtti.

Alexander Dobrindt gibi CSU içinden bazı isimler de benzer sertleşme çağrıları yaparken, CDU’nun sosyal kanadından Dennis Radtke, mevcut reformların zaten seçim vaatlerini büyük ölçüde karşıladığını vurgulayarak yeni bir tartışma açılmasını gereksiz buldu.

SIĞINMACILAR İÇİN ÖDEME KARTI ÖNERİSİ

Söder’in gündeme getirdiği bir diğer başlık ise yardım sisteminin nakit yerine kart tabanlı bir modele dönüştürülmesi oldu. Sığınmacılara doğrudan para verilmesi yerine, belirli harcamalara izin veren ödeme kartlarının ülke genelinde zorunlu hale getirilmesi gerektiğini savundu.

Ayrıca bu sistemin delinmesini teşvik eden ya da kolaylaştıran kuruluşlara yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini de ifade etti.

CSU lideri, göç politikalarının maliyetini düşürmek için sınır dışı işlemlerinin hızlandırılması ve gönüllü geri dönüş programlarının artırılması gerektiğini de söyledi. Bu adımların, sosyal yardım üzerindeki baskıyı azaltacağı görüşünü dile getirdi.