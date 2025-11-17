Son Dakika | Trump'tan flaş Epstein belgeleri açıklaması

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, kendi adının da geçtiği ortaya çıkan, defalarca "Demokrat aldatmacası" olarak nitelendirdiği ve konuyu geçiştirmesi nedeniyle son olarak kendi partisi Cumhuriyetçiler içinden bile tepki alan çocuk istismarcısı Jeffrey Epstein belgelerinin yayımlanması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çocuk istismar örgütü yöneticisi Jeffrey Epstein ile temaslarının ortaya çıkması ve daha sonra yayımlanan soruşturma belgelerinde de ikili arasındaki iletişimin ortaya çıkmasının ardından gelen baskılar üzerine geri adım attı.

'TÜM BELGELER AÇIKLANSIN'

Bahsi geçen sürecin ardından Beyaz Saray tarafından defalaraca "sahtekarlık" ve "saçmalık" olarak nitelendirilen belgeler hakkında, kamuoyundan ve Cumhuriyetçilerin kendi içinden bile gelen tepkilerin ardından Trump, "Tüm belgeler açıklansın. Epstein Adası'na giden Demokratlardı" açıklamasını yaparak süreçteki tutumunu değiştirdi.

'DEMOKRAT ALDATMACASI' İDDİASI SÜRÜYOR

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan ABD Başkanı, “Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, Epstein dosyalarının açıklanması için oy kullanmalıdır, çünkü saklayacak hiçbir şeyimiz yok” diye yazdı ve “Radikal solcu deliler tarafından Cumhuriyetçi Partinin büyük başarısından, özellikle de Demokratların ‘kapanması’ konusunda elde ettiğimiz son zaferden dikkatleri başka yöne çekmek için uydurulan bu Demokrat aldatmacasından artık kurtulmanın zamanı geldi” diye ekledi.

Trump'a kendi partisinden pedofil Epstein şoku: Sis perdesi olarak kullanıyorTrump'a kendi partisinden pedofil Epstein şoku: Sis perdesi olarak kullanıyor

KENDİ PARTİSİNDEN TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

Trump geçen hafta dilekçeyi imzalayan Cumhuriyetçileri tehdit ederek onlara “aptal” dedi ve Demokratların ekmeğine yağ sürdüklerini iddia etti. Son günlerdeki tahminlere göre, Trump'ın Temsilciler Meclisi'nde 100 veya daha fazla Cumhuriyetçinin kendisine karşı çıkacağını öngördüğü belirtiliyor.

Skandaldan kaçmayı sürdürüyor: Trump'tan muhabirlere Epstein tepkisiSkandaldan kaçmayı sürdürüyor: Trump'tan muhabirlere Epstein tepkisi

MAGA TABANININ TRUMP'A GÜVENİ SARSILDI MI?

Kendi partisinin yanı sıra, Trump’ın Epstein olayındaki bu tutumu, kendi tabanı MAGA’daki konumunu da sarsmış durumda. MAGA tabanında Trump’a karşı tepkilerin yükselmeye başladığı bir dönemde ABD Başkanı bu konuda geri adım attı. Ancak uzmanlar, Trump’ın bu olayın ardından MAGA içerisindeki dokunulmazlığını kaybettiği konusunda hemfikir.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

