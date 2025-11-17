Skandaldan kaçmayı sürdürüyor: Trump'tan muhabirlere Epstein tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'dan Washington'a dönmek üzereyken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Maduro ile bazı görüşmeler yapıyor olabiliriz ve bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz, onlar konuşmak istiyorlar" dedi. ABD Başkanı istismarcı Epstein ile ilgili bir soruya karşılık ise muhabirleri hedef aldı.

EPSTEIN SORULARINA SERT TEPKİ

Gazetecilerin Jeffrey Epstein ile ilgili sorularına ise sert tepki gösteren Trump, "Berbat bir muhabirsiniz ve sizin gibi sahte haberler yapanlar, Trump yönetiminin muahalı başarısını gölgelemek için bunu sürekli gündeme getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek

MADURO’YLA GÖRÜŞME İMASI

Venezuela lideri Maduro ile görüşme içinde olunduğu imasını yapan Trump, ABD’nin gerekirse “rejim değişikliği” vaat ettiği Venezuela’ya potansiyel bir operasyona ilişkin Kongre’yi işin içinde tutmak istediklerini söyledi.

Trump'a kendi partisinden pedofil Epstein şoku: Sis perdesi olarak kullanıyor

Kongre'yi sürece dahil etme konusundaki soruya, "Kongre'yi işin içinde tutmak istiyoruz" yanıtını veren Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu Kongre'yi bilgilendirmekle görevlendirdiklerini açıkladı.

‘GİZLİ BİLGİLERİ SIZDIRMALARINI İSTEMEM’

Ancak Trump, "Tek yapmalarını istemediğim şey, ordu ve CIA gibi kurumları riske atabilecek çok önemli ve gizli bilgileri sızdırmaları" uyarısında bulundu.