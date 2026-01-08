Dünyaca ünlü sporcu 1086 metreden kayalıklara çakıldı!

Dünyaca ünlü wingsuit pilottu Brendan Weinstein, Cape Town’daki Table Mountain’dan yaptığı wingsuit atlayışında 1.086 metre yükseklikten kayalıklara düşerek hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü Utahlı wingsuit pilotu 32 yaşındaki Brendan Weinstein, Güney Afrika'nın Cape Town kentindeki 1.086 metre yükseklikteki Table Dağı'ndan atladıktan kısa süre sonra kayalıklara çarparak yaşamını yitirdi. Olay, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi.

193 KM HIZLA KAYALIKLARA DÜŞTÜ

Trajik olay, Weinstein'ın Platteklip Gorge yürüyüş parkurunun yakınındaki teknik bir çıkış noktasından kendini bırakmasıyla gerçekleşti.

Olaya ilişkin konuşan görgü tanıkları ve turistler, Weinstein'in zamanında yukarı çekilmeyi başarmadığını ve yaklaşık 120 mil/saat (yaklaşık 193 km/saat) hızla zemine çarptığı belirtti.

"UZMANLARA DANIŞMADI"

DailyMail'in haberine göre, Vahşi Doğa Arama ve Kurtarma (WSAR) ekipleri, Weinstein'ın cansız bedenini kısa süre sonra helikopterle buldu.

Yerel yetkiler, Weinstein'ın bölgeye yalnız gittiğini ve çıkışın özel koşulları konusunda yerel BASE atlama uzmanlarına danışmadığını, atlayışın da yasa dışı ve son derece teknik olduğunu belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

