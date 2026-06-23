Son Dakika │ Trump duyurdu! "İran nükleer denetimlere onay verdi"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, İran ile yürütülen müzakerelerde önemli ilerleme sağlandığını duyurdu.

Trump, bazı çevrelerin ve "sahte haber medyasının" ABD'nin elde ettiği sonucu küçümsemeye çalıştığını savunarak, İran'ın gelecekte uygulanacak en üst düzey nükleer denetimleri "tam ve eksiksiz" şekilde kabul ettiğini öne sürdü.

"İRAN ÖNEMLİ TAVİZLER VERDİ"

Paylaşımında İran'ın bu konuda geri adım attığını iddia eden Trump, "İran, aksine yönelik tüm açıklamalara rağmen, gelecekte en üst düzey nükleer denetimleri tamamen kabul etti. Bu, 'nükleer dürüstlüğü' garanti altına alacak. Eğer bunu kabul etmeselerdi, müzakereler devam etmezdi" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, İran'ın yaptığı "önemli tavizler" nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına izin verme kararı aldığını belirtti. ABD Başkanı, "Bu ve İran'ın verdiği diğer büyük tavizler doğrultusunda, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına ve deniz ablukasının sona ermesine onay verdim. Dün Hürmüz Boğazı'ndan 19 milyon varil petrol geçti. Bu, tüm zamanların rekoru. Petrol fiyatları hızla düşüyor ve dünya artık çok daha güvenli bir yer!" dedi.

ABD DONANMASI BÖLGEDE KALACAK

Bununla birlikte bölgede görev yapan ABD donanma unsurlarının yerlerinde kalacağını vurgulayan Trump, gerekli görülmesi halinde ablukanın yeniden devreye alınabileceğini ancak şu aşamada bunun düşük bir ihtimal olduğunu söyledi.

DONDURULMUŞ VARLIKLAR AÇIKLAMASI

Trump açıklamasında, ABD Hazine Bakanlığı tarafından serbest bırakılan para ve yaptırım fonlarının doğrudan İran'ın kontrolüne bırakılmayacağını da belirtti. Söz konusu kaynakların ABD denetimindeki emanet hesaplarda tutulacağını ifade eden Trump, bu paraların yalnızca gıda ve sağlık malzemeleri alımında kullanılacağını kaydetti.

"İran'ın acilen ihtiyaç duyduğu mısır, buğday ve soya fasulyesi gibi ürünler Amerikan çiftçilerinden satın alınacak" diyen Trump, ülkede insani bir kriz yaşandığını düşündüğünü ve yardımın gecikmeden ulaştırılması gerektiğini savundu.

Müzakerelerin olumlu ilerlediğini belirten Trump, paylaşımını "Görüşmeler iyi gidiyor" sözleriyle tamamladı.