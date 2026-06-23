İsviçre sonrası İran'dan gerilimi artıran çıkış! "Nükleer tesislere denetim planı yok"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında İsviçre’de yürütülen nükleer diplomasi sürecine ve bölgesel gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

NÜKLEER KONUSUNDA NET TAVIR

İranlı sözcü, saldırılarda hasar gördüğü belirtilen nükleer tesislere ilişkin denetim iddialarına sert çıktı.

“Ne Grossi ile bir görüşmemiz oldu ne de Ajans’ın İran’ın hasar görmüş nükleer tesislerini denetlemesine yönelik bir programımız vardı.” diyen Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

“ABD ve Siyonist rejimin askeri saldırıları sırasında hasar gören tesislerin Ajans tarafından denetlenmesi konusunda herhangi bir planımız bulunmamaktadır ve bu konuda esasen herhangi bir protokol de yoktur.”

İran’ın uluslararası yükümlülüklerine bağlı olduğunu savunan Bekayi, “Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’nın bir üyesi olarak normal prosedürlerimizi sürdürüyoruz.” dedi.

Bekayi, “Fransa bir rol oynamak istiyorsa mutlaka yaklaşımını gözden geçirmelidir. Bu sözler boş laftır.” ifadeleriyle Fransa’nın nükleer süreçte etkin rol alma söylemlerine de yanıt verdi.

“60 GÜNLÜK KRİTİK TAKVİM”

Nükleer müzakerelerde yeni bir takvime girildiğini belirten Bekayi “Nükleer konu ve yaptırımların kaldırılması konusu, mutabakat zaptına göre 60 günlük bir süre içinde konuşulacak iki konudur. ABD'nin taahhütleri nettir; birincil, ikincil ve Güvenlik Konseyi yaptırımlarının kaldırılmasıdır.” açıklamasını yaptı.

“DONDURULAN VARLIKLAR SERBEST”

İran’ın yurtdışında bloke edilen kaynaklarına ilişkin tartışmalara da değinen Bekayi, “Bloke edilen mallarla ilgili olarak ülke menfaatine uygun olan her şekilde karar veririz. İran’ın dondurulmuş varlıklarına erişim mümkündür; bu da ülkenin istediği malları temin etmek için gerekli olan her türlü kullanımı serbestçe yapabilmesini sağlamaktadır.” açıklamasıyla bu varlıkların kullanımında tam esneklik vurgusu yaptı.

“HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN UMMAN İLE ÇALIŞILACAK”

Bölgesel deniz güvenliği konusunda Umman ile yürütülen temaslara değinen Bekayi, Hürmüz Boğazı’nın stratejik önemine dikkat çekti:

“Umman ve İran, Hürmüz Boğazı'nın iki kıyı devletidir ve gemilerin bu güzergâhtan güvenli geçişini sağlamak için koordinasyon gerekir.”

“BÖLGE ÜLKELERİNE SERT UYARI”

Açıklamalarının en dikkat çeken kısmı ise bölge ülkelerine yönelik mesajlar oldu. Bekayi, geçmişteki iş birliklerini hatırlatarak “Bölge ülkelerinin düşmanla iş birliği ve davranışlarından çok zarar gördük ve bu İranlıların zihninden silinmez. Bazı bölge ülkelerinin İsrail rejimi ve Amerika ile İran’a saldırıda iş birliği yapmasının acı tecrübesi unutulmaz.” açıklamasını yaptı.