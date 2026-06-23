Son Dakika | Trump'tan İran'a gözdağı: 'Uygun davranmazsa gerekeni yaparım'

Beyaz Saray'ın Oval Ofis'indeki imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden diplomatik sürecin olumlu bir seyir izlediğini belirtti. Ancak uyarıda bulunmayı da ihmal etmeyen Trump, "Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahibiz. Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa, yapmam gerekeni yaparım." dedi.

"ORDULARI DAĞILDI, EKONOMİLERİ YERLE BİR OLDU"

Tahran’ın elinde Washington’a karşı bir koz bulunup bulunmadığına yönelik soruya sert bir yanıt veren Trump, İran'ın çok ağır hasar aldığını ileri sürdü. Trump, "Artık ne bir donanmaları ne de hava kuvvetleri kaldı; üstelik lider kadroları yok edildi ve ekonomileri tamamen çöktü" şeklinde konuştu.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TAM KONTROLE SAHİBİZ"

Bölgedeki askeri üstünlüklerinin altını çizen Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip olduklarını vurguladı. Mevcut süreçten 2 temel kazanım elde ettiklerini belirten Trump, "Birincisi, Hürmüz Boğazı ulaşıma açıldı ve hep açık kalacak. İkincisi ise İran'ın nükleer bir silaha ulaşması kesin olarak engellenecek" dedi.

"BİZE SAYGI DUYDUKLARI SÜRECE SORUN YAŞAMAYACAĞIZ"

İran'a yönelik deniz ablukasının hava saldırılarına kıyasla çok daha etkili olduğunu dile getiren Trump, ihtiyaç duyulması halinde bu yöntemi kısa sürede yeniden hayata geçirebileceklerini ifade etti.

Trump, "İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa, yapmam gerekeni yaparım. Bize saygı duydukları sürece sorun yaşamayacağız" uyarısında bulundu.

"BEN SORUN ÇÖZEN BİRİYİM"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İsrail ordusunun Lübnan’daki varlığını sürdüreceğine dair açıklaması ve bunun bölgesel istikrar çabalarına etkisi sorulduğunda Trump, "Ben sorun çözen biriyim, sorunları çok hızlı çözerim" yanıtını verdi.

Doğrudan Netanyahu'nun açıklamasını eleştirmeyen Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yürüttüğü diplomasiyi överek, yönetiminin bölgedeki sorunları çözebilecek kapasiteye sahip olduğunu aktardı.

TRUMP, İSVİÇRE'DEKİ GÖRÜŞMELERİ BAŞARILI OLARAK TANIMLADI

İsviçre'de gerçekleştirilen görüşmeleri başarılı olarak nitelendiren Trump, Yardımcısı JD Vance’in buradaki performansına sahip çıktı. Vance için "Çok zeki bir adam, harika bir iş çıkardı" ifadesini kullandı.

Demokrat Partili bazı siyasetçileri hedef alan Trump, Cumhuriyetçi yönetimin dış politika ve ulusal güvenlik konularında daha güçlü bir kadroya sahip olduğunu savundu. (AA)