Son Dakika | Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic istifa etti

Sırbistan’da siyaseti yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, görevinden ayrılma kararını kamuoyuna duyurdu. Cumhurbaşkanlığı binasında yaptığı konuşmada istifa belgesini imzaladığını açıklayan Vucic, görev sürecinin ardından ülkenin yeni bir siyasi döneme gireceğini söyledi.

GEÇİCİ VEKALET BRNABİC'TE

Vucic, istifasının ardından cumhurbaşkanlığı görevine geçici olarak Ulusal Meclis Başkanı Ana Brnabic’in vekalet edeceğini bildirdi. Sırbistan Anayasası uyarınca cumhurbaşkanlığı seçiminin belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Vucic, seçimin aralık sonuna kadar yapılacağını ifade etti.

Kararını açıklarken görev sürecine de değinen Vucic, cumhurbaşkanlığı makamının kendisine verilen en büyük sorumluluk olduğunu söyledi. Vucic, “Bu şekilde bana bir insanın üstlenebileceği en yüce görevi ve sorumluluğu verdiniz. Bugün istifamı sunduğum gün” ifadelerini kullandı.

25 EKİM SEÇİMLERİNE KATILACAK

Vucic, istifasının ardından siyasi faaliyetlerine devam edeceğinin de sinyalini verdi. Sırbistan’da 25 Ekim’de yapılması planlanan erken genel seçime bu kez cumhurbaşkanı olarak değil, sıradan bir vatandaş olarak katılmak istediğini belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı, seçimlerin ardından ülkenin başına geçecek yönetimin önceliğinin barış ve istikrarı korumak olması gerektiğini söyledi. Vucic, ekonomik büyümenin sürdürülmesinin yanı sıra yapay zeka, robot teknolojileri ve inovasyon alanlarında yaşanabilecek gecikmelerin önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Vucic, “Güveni kim kazanırsa kazansın, bunu seçim listelerinden birinin ilk sırasında bulunan biri olarak değil, cumhurbaşkanı sıfatıyla söylüyorum, barışı ve istikrarı korumak zorunda olacak. Ekonomik kalkınmayı sürdürmek zorundayız” dedi.

Teknolojik dönüşümün önemine vurgu yapan Vucic, “Ancak ekonomik kalkınmadan söz ederken öncelikle inovasyonlara, yapay zekaya, robotlara ve geç kalmamaya dikkat etmemiz gerekecek” diye konuştu.

ERKEN SEÇİM 25 EKİM'DE

Sırbistan’da erken genel seçim 25 Ekim’de gerçekleştirilecek. Vucic de seçimde iktidardaki Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) seçim listesinde yer alacak.

Vucic’in cumhurbaşkanlığından ayrılmasıyla birlikte Ana Brnabic geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ise yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Böylece Vucic, cumhurbaşkanlığı makamından ayrıldıktan sonra siyasi mücadelesini bu kez parlamento seçimleri üzerinden sürdürecek.