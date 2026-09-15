Sırbistan Cumhurbaşkanı istifa edeceği tarihi açıkladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, cumhurbaşkanlığı görevini 27 Eylül'de bırakacağını açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, katıldığı televizyon programında ülkede 25 Ekim'de gerçekleştirilecek erken genel seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vucic, programda yaptığı açıklamada cumhurbaşkanlığı görevinden 27 Eylül'de istifa edeceğini duyurdu. Sırp lider ayrıca, ülkede çok partili siyasi hayata geçilmesinin ardından cumhurbaşkanlığı görevini en uzun süre sürdüren isim olduğunu ifade etti.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE MİTİNG DÜZENLEYECEK

Vucic, “Bu ülkenin vatandaşları olmadan bunu başaramazdım. Sırbistan'a ve bu ülkenin vatandaşlarına sadakatle, çalışkanlıkla ve özveriyle mücadele ederek hizmet ettim” ifadelerini kullandı.

Vucic ayrıca, Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) seçim çalışmaları kapsamında başkent Belgrad başta olmak üzere ülkenin büyük kentlerinde mitingler düzenleyeceğini açıkladı. (DHA)