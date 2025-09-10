NATO'yla gerilimden sonra Rusya'dan ilk açıklama

Yayınlanma:
Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'ya saldırısı sırasında dronlarının Polonya hava sahasını ihlal ettiği iddialarının ardından ilk defa açıklama yaptı. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun böyle bir planı olmadığını, Polonya yetkilileriyle görüşmeye hazır olunduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Polonya topraklarındaki hedefleri vurmayı planlamadığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından NATO'yu harekete geçiren olay hakkında “Polonya topraklarındaki hedefleri vurmak planlanmamıştı” açıklaması yapıldı.

Savunma Bakanlığı yetkilileri Polonya sınırını geçtiği iddia edilen insansız hava araçlarının maksimum menzilinin 700 km'yi geçmediğini de ekledi. Polonya Savunma Bakanlığı ile "bu konu hakkında” istişarelerde bulunmaya hazır olunduğu kaydedildi.

'POLONYA HEDEF ALINMADI'

Rusya, ordusunun Ukrayna savaşı kapsamında İvano-Frankivsk, Khmelnytsky, Zhytomyr bölgelerinde ve Vinnytsia ve Lviv şehirlerinde Ukrayna'nın askeri-sanayi kompleksine ait bölgelere saldırdığını kabul etti. Ancak Polonya’nın bilerek hedef alındığı iddialarını reddetti.

NE OLMUŞTU

Bu gece Rusya tarafından Ukrayna'ya yönelik yaklaşık 400 dron ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırı kapsamında Ukrayna'nın sınır komşusu ve NATO üyesi Polonya, hava sahasını ihlal eden dronların tespit edilip düşürüldüğünü açıkladı.

Hava sahası ihlalinin ardından Polonya Başbakanı Donald Tusk, NATO'nun 4'üncü maddesini tetikleyerek ülkenin tehlikede olup olmadığının görüşülmesi için üye ülkeleri acil toplantıya çağırdı. AB ve NATO yöneticileri ihlalin planlandığını ve münferit olay olmadığını öne sürdü.

KREMLİN YORUM YAPMAMIŞTI

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise bugün gazetecilere yaptığı açıklama kapsamında duruma ilişkin yorum yapmamış, yetkili makamın Savunma Bakanlığı olduğuna işaret etmişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

