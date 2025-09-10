Son dakika | Polonya NATO'yu Rusya'ya karşı harekete geçmeye çağırdı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından NATO'nun 4'üncü maddesini tetikleyerek üye ülkeleri acil toplantıya çağırdı. Toplantıda Polonya'nın toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliğinin tehdit edilip edilmediği görüşülecek.

Rusya'nın bu gece Ukrayna'ya yönelik dron saldırısı sırasında birçok Rus İHA'sının Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından Varşova yönetimi NATO'ya çağrı yaptı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk çarşamba günü, Rus insansız hava araçlarının hava sahasını ihlal etmesinin ardından acil görüşmeler için NATO'nun 4. maddesini tetiklediklerini açıkladı.

Tusk parlamentoya yaptığı konuşmada, “Bahsettiğim müttefik (NATO) istişareleri, şu anda Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4. maddesini yürürlüğe koymak için resmi bir talep şeklinde gerçekleşmiştir” dedi.

4'ÜNCÜ MADDENİN TETİKLENMESİ NE ANLAMA GELİYOR

Bu madde, üye ülkelerin Kuzey Atlantik Konseyi'ne (NATO'nun ana siyasi karar alma organı) bir konuyu gündeme getirmesine izin veriyor.

Bu kapsamda, toplantıda üye bir ülkenin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliğinin tehdit edilip edilmediğini belirlemek için istişareler yapılacak.

Tusk, bu istişareler sırasında daha fazla destek beklediğini söyledi:

“Bu provokasyonun Polonya açısından önceki provokasyonlardan çok daha tehlikeli olduğu şüphesizdir. Bu sadece Ukraynalılar için bir savaş değil. Bu, Rusya'nın tüm özgür dünyaya karşı ilan ettiği bir çatışma.”

19 HAVA SAHASI İHLALİ YAŞANDI

Donald Tusk açıklamalarının devamında, gece boyunca hava sahasının 19 kez ihlal edildiğini ve en az üç “Rus” insansız hava aracının düşürüldüğünü söyledi.

“On dokuz ihlal tespit edildi ve hassas bir şekilde takip edildi. Şu anda üç insansız hava aracının düşürüldüğünü teyit ettik. Rusların bu eylemi sonucunda yaralanan veya ölen kimse olduğuna dair herhangi bir bilgiye sahip değiliz.”

RUSYA İDDİALARI REDDEDİYOR

Rusya'nın Polonya'daki geçici maslahatgüzarı, Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasına girdiğine dair iddiaları reddetti.

Andrey Ordash, Rus devlet haber ajansı RIA Novosti'ye “Bu iddiaların asılsız olduğuna inanıyoruz. Bu insansız hava araçlarının Rusya menşeli olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır” dedi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

