Nato-Moskova gerilimi tırmanıyor: Polonya hava sahasını ihlal eden Rus dronlarını vurdu

Yayınlanma:
Polonya, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusuna yönelik dron saldırıları sırasında hava sahasının birçok dron tarafından ihlal edildiğini ve bunların düşürüldüğünü açıkladı. Bu Rusya’nın savaş başlangıcından beri bir Nato üyesiyle ilk askeri çatışması oldu. Rusya sınırına Nato uçakları konuşlandırıldı.

Polonya, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sırasında hava sahasını ihlal eden birçok dronu imha ettiğini açıkladı.

Bu durum, 2022 yılında başlayan Ukrayna-Rusya savaşının ardından ilk defa bir Nato üyesinin Rusya ile direkt teması oldu.

Polonya silahlı kuvvetleri, Rusya'nın batı Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar sırasında ülkenin hava sahasının “dron tipi nesneler tarafından defalarca ihlal edildiğini” açıkladı.

NATO UÇAKLARI KONUŞLANDIRILDI

Polonya ve NATO uçaklarının konuşlandırılmasının ardından askeri operasyon sona ererken, Polonya Başbakanı Donald Tusk acil toplantı çağrısı yaptı.

Olayın üzerine Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki Ulusal Güvenlik toplantısı için çağrı yaptı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, operasyonun halen devam ettiğini ve Nato lideri Mark Rutte ile temas halinde olduğunu belirtti.

POLONYA'DAN 'SALDIRGANLIK' ÇIKIŞI

Polonya ordusu tarafından yapılan açıklamada Rusya’nın bu hamlesi, “Polonya hava sahasının daha önce görülmemiş şekilde ihlal edilmesi ve “Vatandaşlarımıza karşı gerçek bir tehdit oluşturan saldırganlık hamlesi” olarak nitelendirildi.

Doğu Avrupa ülkesinin Ukrayna sınırındaki 3 bölgedeki vatandaşlara evde kalma ve sığınaklara gitmek için hazır olma uyarısı yapıldı.

Ayrıca ülkedeki 4 havalimanında operasyonlar durduruldu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

