Polonya 4. maddeyi tetiklemişti: NATO'dan ilk açıklama

Polonya 4. maddeyi tetiklemişti: NATO'dan ilk açıklama
Yayınlanma:
Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya'nın hava sahasının Rusya tarafından ihlal edilmesinin ardından yaptığı açıklamada "İttifakımızın her bir santimetresini koruyacağız" dedi. Polonya NATO'nun 4'üncü maddesini tetikleyerek üye ülkeleri acil toplantıya çağırmıştı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte dün Rusya tarafından Polonya'nın hava sahasının ihlal edilmesinin ve Varşova'nın NATO 4'üncü maddesini tetiklemesinin ardından konuşan NATO lideri ittifakın ihlale karşı başarılı bir tepki verdiğini iddia etti. Bu kapsamda Almanya, Hollanda ve Polonya başta olmak üzere NATO ülkelerinin savaş jetleri Rusya'dan gelen şu an sayısı 8 olarak bilinen İHA'yı düşürdü.

'KAPSAMLI DEĞERLENDİRME DEVAM EDİYOR'

Rutte şöyle konuştu:

“Kapsamlı bir değerlendirme devam ediyor. Ancak elbette, kasıtlı olsun ya da olmasın, bu kesinlikle pervasızca ve tehlikeli bir davranış. (Rusya lideri Putin'e) Müttefiklerin hava sahasını ihlal etmeyi bırakın, hazır olduğumuzu, tetikte olduğumuzu ve NATO topraklarının her santimetresini savunacağımızı bilin”

'NATO'NUN BAŞARILI BİR TEPKİ VERDİĞİNİ GÖRDÜK'

Polonya ve Hollanda savaş uçaklarının Rus insansız hava araçlarını düşürmesine atıfta bulunan Rutte “Dün gece NATO'nun başarılı bir tepki verdiğini gördük. NATO topraklarını ve hava sahasını savunma kapasitemizi gösterdik" ifadelerini kullandı.

KREMLİN YORUM YAPMADI

Moskova'dan ise konuya ilişin ilk açıklamada olaya hakkında yorum yapılmayacağı belirtildi. Gerekli açıklamayı Rusya Savunma Bakanlığı’nın yapacağı belirtildi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilerle yaptığı günlük telekonferansta “Bu konuda yorum yapmak istemiyoruz” dedi.

“Bu bizim yapacağımız bir şey değil. Bu, savunma bakanlığının görevi.”

Moskova'ya yöneltilen suçlamalar sorulduğunda Peskov, “AB ve NATO liderleri, genellikle hiçbir dayanak göstermeden, Rusya'yı her gün provokasyonlarla suçluyorlar” diye yanıtladı.

Son dakika | Polonya NATO'yu Rusya'ya karşı harekete geçmeye çağırdıSon dakika | Polonya NATO'yu Rusya'ya karşı harekete geçmeye çağırdı

Nato-Moskova gerilimi tırmanıyor: Polonya hava sahasını ihlal eden Rus dronlarını vurduNato-Moskova gerilimi tırmanıyor: Polonya hava sahasını ihlal eden Rus dronlarını vurdu

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Dünya
Çocukları sigara içen ailelere para cezası verilecek!
Çocukları sigara içen ailelere para cezası verilecek!
ABD’yi sarsan cinayet: Canavarı demokratlar saldı
ABD’yi sarsan cinayet: Canavarı demokratlar saldı