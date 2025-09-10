Polonya 4. maddeyi tetiklemişti: NATO'dan ilk açıklama

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte dün Rusya tarafından Polonya'nın hava sahasının ihlal edilmesinin ve Varşova'nın NATO 4'üncü maddesini tetiklemesinin ardından konuşan NATO lideri ittifakın ihlale karşı başarılı bir tepki verdiğini iddia etti. Bu kapsamda Almanya, Hollanda ve Polonya başta olmak üzere NATO ülkelerinin savaş jetleri Rusya'dan gelen şu an sayısı 8 olarak bilinen İHA'yı düşürdü.

'KAPSAMLI DEĞERLENDİRME DEVAM EDİYOR'

Rutte şöyle konuştu:

“Kapsamlı bir değerlendirme devam ediyor. Ancak elbette, kasıtlı olsun ya da olmasın, bu kesinlikle pervasızca ve tehlikeli bir davranış. (Rusya lideri Putin'e) Müttefiklerin hava sahasını ihlal etmeyi bırakın, hazır olduğumuzu, tetikte olduğumuzu ve NATO topraklarının her santimetresini savunacağımızı bilin”

'NATO'NUN BAŞARILI BİR TEPKİ VERDİĞİNİ GÖRDÜK'

Polonya ve Hollanda savaş uçaklarının Rus insansız hava araçlarını düşürmesine atıfta bulunan Rutte “Dün gece NATO'nun başarılı bir tepki verdiğini gördük. NATO topraklarını ve hava sahasını savunma kapasitemizi gösterdik" ifadelerini kullandı.

KREMLİN YORUM YAPMADI

Moskova'dan ise konuya ilişin ilk açıklamada olaya hakkında yorum yapılmayacağı belirtildi. Gerekli açıklamayı Rusya Savunma Bakanlığı’nın yapacağı belirtildi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilerle yaptığı günlük telekonferansta “Bu konuda yorum yapmak istemiyoruz” dedi.

“Bu bizim yapacağımız bir şey değil. Bu, savunma bakanlığının görevi.”

Moskova'ya yöneltilen suçlamalar sorulduğunda Peskov, “AB ve NATO liderleri, genellikle hiçbir dayanak göstermeden, Rusya'yı her gün provokasyonlarla suçluyorlar” diye yanıtladı.

Son dakika | Polonya NATO'yu Rusya'ya karşı harekete geçmeye çağırdı

Nato-Moskova gerilimi tırmanıyor: Polonya hava sahasını ihlal eden Rus dronlarını vurdu