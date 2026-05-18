Son Dakika | Küresel Sumud Filosu çevresinde dron hareketliliği

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası tarafından yapılan açıklamada, filonun çevresinde kimliği belirlenemeyen dron ve askeri unsurların hareketliliği tespit edildiği bildirildi. İsrail'in ise yakın zamanda filoya müdahale etmek için hazırlandığı iddia edildi.

FİLO YOLUNA DEVAM EDİYOR

Filo yetkilileri, yaptıkları açıklamada, teknelerin Antalya açıklarından Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürdüğünü ve uluslararası sulara ulaştığını belirtmişti. Filonun, İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedeflediği vurgulandı.

İsrail donanmasının, Gazze'ye insani yardım götürmeyi hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda müdahale etmeye hazırlandığı öne sürüldü. İsrailli bir askeri yetkili, müdahalede "soğuk silah kullanılabileceği" tehdidinde bulundu.

İSRAİL MÜDAHALE EDECEK İDDİASI

Antalya açıklarından 54 tekne ve 426 katılımcıyla Gazze'ye doğru yelken açan Küresel Sumud Filosu'nun uluslararası sulara ulaştığı bildirildi. İsrail basını, hava koşulları nedeniyle demirlenen filoya İsrail ordusunun ilerleyen saatlerde müdahale etmeye hazırlandığını yazdı.

ULUSLARARASI SULARDA MÜDAHALE HAZIRLIĞI

Maariv gazetesine göre, İsrail donanmasına ait hücumbotlar, Süper Dvora sınıfı devriye botlar, Şayetet 13 Deniz Komando Birliği'ne ait botlar ve bir çıkarma gemisi müdahale için denize açıldı. Haberde, İsrail donanmasının gemilere nerede müdahale edeceğinin net olmadığı, ancak hazırlıkların sürdüğü aktarıldı.

"SOĞUK SİLAH" TEHDİDİ

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan İsrailli bir askeri yetkili, askerlerin filoya yapacağı müdahalede "soğuk silah kullanabileceği" tehdidini savundu.

NETANYAHU'DAN GÜVENLİK TOPLANTISI

İsrailli bir siyasi yetkili, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun pazar akşamı güvenlik kabinesi toplantısında 48 saat içinde Gazze kıyılarına ulaşması beklenen filoya müdahaleyi ele aldığını söyledi. Netanyahu'nun pazartesi günü güvenlik birimiyle konuya ilişkin bir toplantı yapacağı da belirtildi.

ÖNCEKİ MÜDAHALELER VE AKTİVİSTLER

İsrail'in daha önceki Küresel Sumud Filosu misyonlarında uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunduğu hatırlatıldı. 29 nisan gecesi Girit Adası açıklarında 177 aktivist alıkonulup kötü muamele görmüştü. Ağustos 2025'te de 40'tan fazla tekneyle 500 aktivist taşıyan filoya benzer bir saldırı düzenlenmişti. Yeni filoda, İsrail tarafından alıkonulup serbest bırakılmayarak zorla ülkeye götürülen aktivistler Seyf Ebu Kişk ve Thiago Avila'nın da yer aldığı iddia edildi.

İSRAİL'İN ÖNCEKİ MÜDAHALELERİ

Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, daha önce İsrail ordusunun 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı. Uluslararası sularda gerçekleştirilen bu müdahalede İsrail ordusu, aktivistleri taşıyan teknelere saldırarak 177 aktivisti alıkoymuş ve kötü muamelede bulunmuştu. İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırı düzenlemişti.

(AA)