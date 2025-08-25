İsrail Gazze'de Reuters muhabirini öldürdü

Gazze'de soykırım yürüten İsrail, bugün Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasser Hastanesi'ne saldırdı.

Kamikaze dronuyla gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda, birden fazla gazetecinin bulunduğu, hastanenin çatısı ve üst katları hedef alındı. Saldırıda, Reuters için çalıştığı belirtilen, fotomuhabir Hussam Masri hayatını kaybetti. Edinilen son bilgilere göre İsrail'in Gazze'de Nasser Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 5'i gazeteci olmak üzere 20'ye yükseldi

5 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırının ardından sağlık personeli müdahale için çatıya çıktığı sırada İsrail bir saldırı daha gerçekleştirdi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı kaynakları tarafından bildirilene göre ise İsrail tarafından yapılan peş peşe saldırıların en az 20 kişiyi öldürdüğü bildirildi. Bunlar arasında henüz kimliği belirlenmeyen, Masri'nin de dahil olduğu 5 gazetecinin olduğu öğrenildi.

ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

İsrail tarafından Nasser Hastanesi'ne yapılan son saldırının ardından Gazze'de Tel Aviv yönetiminin soykırımı sürecinde öldürülen gazeteci sayısı 200'ü geçti. Son saldırıda öldürülen gazetecilerin kimlikleri ise şöyle açıklandı:

Mohammed Salama (El Cezire kameramanı)

Hossam Al-Masri (Reuters fotoğrafçısı)

Mariam Abu Daqqa (Filistinli gazeteci)

Moaz Abu Taha (foto muhabiri)

SALDIRININ ARDINDAN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasser Hastanesi'ne yönelik önce gazetecileri, daha sonra sağlık personelini hedef aldığı saldırının ardından görüntüler ortaya çıktı.

Saray hedef oldu: İsrail’in Sana saldırısında 6 ölü

İmamoğlu: Gazze'deki kıtlıktan tüm dünya sorumlu!