İmamoğlu: Gazze'deki kıtlıktan tüm dünya sorumlu!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından Gazze'de kıtlığı doğrulan raporu üzerine Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

İmamoğlu, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Gazze’de yaşanan insanlık dramı artık resmi raporlarla da tescillendiği gibi kıtlık boyutuna ulaşmıştır. Yarım milyondan fazla masum insan açlıkla boğuşuyor, yüzlerce çocuk hayatını kaybediyor. Bu tabloya “olağan” diyebilecek tek bir vicdan yoktur. Birleşmiş Milletler raporları ortadadır: Bu, tamamen insan eliyle yaratılmış bir felakettir. Yardım TIR’ları sınırda bekletilirken içeride açlıktan ölen çocukların, hastalık ve yoksulluğa terk edilen insanların sorumluluğu tüm dünyanın omuzlarındadır. Ne yazık ki iktidar bu süreçte etkisiz kalmış, katliamın durdurulması için sesini yeterince yükseltememiş, farklı siyasi kaygıların önüne geçememiştir.