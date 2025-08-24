İmamoğlu: Gazze'deki kıtlıktan tüm dünya sorumlu!

İmamoğlu: Gazze'deki kıtlıktan tüm dünya sorumlu!
Yayınlanma:
İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İsrail'in Gazze'de neden olduğu kıtlığa tepki gösterdi. Sorumluluğun tüm dünyada olduğunu belirten İmamoğlu, "Ne yazık ki iktidar bu süreçte etkisiz kalmış, katliamın durdurulması için sesini yeterince yükseltememiş, farklı siyasi kaygıların önüne geçememiştir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından Gazze'de kıtlığı doğrulan raporu üzerine Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

İmamoğlu, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Gazze’de yaşanan insanlık dramı artık resmi raporlarla da tescillendiği gibi kıtlık boyutuna ulaşmıştır. Yarım milyondan fazla masum insan açlıkla boğuşuyor, yüzlerce çocuk hayatını kaybediyor. Bu tabloya “olağan” diyebilecek tek bir vicdan yoktur. Birleşmiş Milletler raporları ortadadır: Bu, tamamen insan eliyle yaratılmış bir felakettir. Yardım TIR’ları sınırda bekletilirken içeride açlıktan ölen çocukların, hastalık ve yoksulluğa terk edilen insanların sorumluluğu tüm dünyanın omuzlarındadır. Ne yazık ki iktidar bu süreçte etkisiz kalmış, katliamın durdurulması için sesini yeterince yükseltememiş, farklı siyasi kaygıların önüne geçememiştir.

mamogluu.png

Gazze’de açlığa mahkûm edilen insanlar için hep birlikte güçlü bir ses çıkarılması gerektiğine dikkat çeken İmamoğlu, "İnsanlık adına, vicdan adına, çocukların yaşam hakkı adına bu çağrıya kulak verilmelidir" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı
Son Dakika | Balıkesir'de 5 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da peş peşe 5, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem
Dünya siyasi tarihinin şerefine...
Dünya siyasi tarihinin şerefine...