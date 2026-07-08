Son dakika | Ankara'da zirve, İran'da bombardıman! ABD'ye karşı saldırı geldi

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne katıldığı sırada Washington ile Tahran arasındaki gerilim yeni bir aşamaya taşındı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı dün gece İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarını gerekçe göstererek ülkeye karşı "bir dizi güçlü hava saldırısı" başlatıldığını duyurdu.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, uluslararası deniz yolunda sivil mürettebat taşıyan ticari gemilerin hedef alınmasına karşılık İran'a ağır bedel ödetmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

İRAN'DAN ABD ÜSLERİNE MİSİLLEME

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin gece saatlerinde düzenlediği saldırılara karşılık geniş çaplı bir füze ve İHA operasyonu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Fars Haber Ajansı'nda yayımlanan açıklamaya göre, Bahreyn'deki Selman Limanı ile ABD Beşinci Filo Karargâhı ve Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü'nün de aralarında bulunduğu ABD'ye ait toplam 85 askeri tesis hedef alındı. Operasyonun Devrim Muhafızları'nın Deniz Kuvvetleri ile Havacılık ve Uzay Kuvvetleri tarafından ortak yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca bir MQ-9 tipi insansız hava aracının da düşürüldüğü öne sürüldü. (AA)