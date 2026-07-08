ABD: İran'a yeni saldırılar başlattık

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de gerçekleşen NATO Zirvesindeyken art arda İran ile gerilimin arttığı kararlar açıklandı.

ABD ordusu, "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a karşı "bir dizi güçlü saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "ABD Merkez Komutanlığı güçleri, uluslararası deniz yolunda masum sivil mürettebatı taşıyan ticari gemileri hedef alıp saldırdığı için İran'a ağır bedeller ödetmek amacıyla bir dizi güçlü hava saldırısı başlattı." ifadesi kullanıldı.

ABD birkaç saat önce de İran'ın petrol satış lisansını da iptal ettiğini ilan etmişti.

HÜRMÜZ YAKINLARINDAKİ SİRİK VE BENDER ABBAS'TA PATLAMA

İran, ABD'nin imzalanan mutabakatı ihlal etmekle aynen suçlarken İran basını, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik'teki patlamaların ardından Bender Abbas kentinde de 6 patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

İran devlet televizyonunun haberinde, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin ardından aynı eyaletteki Bender Abbas kentinde de 6 patlama sesi duyulduğu aktarıldı.

Diğer yandan, Sirik kentindeki patlamaların Tahiruyi köyünden geldiği ve şu ana kadar 7 patlama sesi duyulduğu bilgisi verildi.