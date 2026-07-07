Son Dakika │ ABD, İran'ın petrol lisansını iptal etti

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), İran menşeli ham petrol, petrokimya ürünleri ve petrol ürünlerine ilişkin geçici yaptırım muafiyetini sona erdiren yeni bir genel lisans yayımladı.

Açıklanmanın yayımlanması ile petrol brent fiyatı 71 liradan 76 liraya yükseldi.

Yeni düzenlemeyle birlikte 7 Temmuz itibarıyla İran menşeli ham petrol, petrokimya ve petrol ürünlerinin satın alınması, yüklenmesi ve diğer ilgili işlemlerine artık izin verilmeyeceği bildirildi.

OFAC, 21 Haziran'da yayımladığı geçici lisans kapsamında başlatılan işlemlerin olağan şekilde tamamlanması ve tasfiye edilmesi için ise 17 Temmuz tarihine kadar süre tanındığını açıkladı.

Geçen ay yürürlüğe giren geçici lisans, İran menşeli ham petrol, petrokimya ürünleri ve petrol ürünlerinin üretimi, satışı, teslimatı ve gemilerden boşaltılması gibi normal şartlarda yaptırım kapsamında bulunan işlemlere geçici muafiyet sağlamıştı.

Önceki düzenlemede söz konusu iznin 21 Ağustos tarihine kadar geçerli olacağı ve ödemelerin ABD doları cinsinden yapılabileceği belirtilmişti. Ancak yayımlanan yeni genel lisansla bu uygulama erken sona erdirildi. (AA)