Savaş onları da vurdu: Milyonlarca kedi sokağa terkedildi

Dünya genelinde evcil kedi sahipliğinde ilk sırada bulunan Rusya, Ukrayna savaşı ve ilan edilen kısmi seferberliğin ardından devasa bir terk edilme dalgasıyla sarsılıyor. Askere alınan veya yurt dışına kaçan binlerce kişinin evlerini boşaltmasıyla birlikte milyonlarca kedi ve köpek sokaklara bırakıldı. Bir zamanlar sıcak yuvalarda yaşayan bu canlılar, dondurucu kış şartlarında hayatta kalma savaşı veriyor.

SOKAKTAKİLERİN YÜZDE 98'İ ESKİ EVCİL

Ülke genelindeki araştırmalar, caddelerde yaşam mücadelesi veren hayvanların neredeyse tamamının eski evcil hayvanlardan oluştuğunu ortaya koyuyor. Sokaklardaki sahipsiz kedi ve köpeklerin yüzde 98'e varan kısmının çaresiz kalan sahipleri tarafından dışarı atıldığı belirtiliyor. Güncel verilere göre Rusya sokaklarında 2,8 milyon kedi ile 800 bin köpek açlıkla ve dondurucu havayla pençeleşiyor.

Yaklaşık 3,6 milyon sahipsiz hayvanın bulunduğu ülkede hayvan hakları örgütleri acı tabloya dikkat çekiyor. Seferberlik kararının çıktığı Eylül 2022 tarihinden itibaren terk vakalarında keskin bir tırmanış kaydedildiği bildiriliyor. Tarihsel olarak tarım döneminden bu yana insanlarla iç içe yaşayan ve evlerin yüzde 59'unda beslenen kediler, savaş koşullarının görünmeyen kurbanları haline geliyor.

BARINAK KAPASİTESİ DEVEDE KULAK KALDI

Rusya sınırları içerisinde faaliyet gösteren 819 resmi ve özel barınak, yaşanan devasa krizin karşısında tamamen yetersiz kalıyor. Mevcut merkezlerin ve yardım derneklerinin en fazla 250 bin hayvana bakım sağlayabildiği hesaplanıyor. Bu durum, barınak altyapısının sokaktaki toplam nüfusun yalnızca yüzde 5 ila 7'lik kısmına yanıt verebildiğini gösteriyor.

Kapasitesi dolan barınakların kapılarını kapatması, evcil hayvan sahiplerini vahim yollara itiyor. Barınak gönüllüleri, internet ilanlarında hayvanlarına yeni yuva arayan bazı kişilerin uyutma tehditleri savurduğunu aktarıyor. Yeni bir sahip bulunamaması durumunda can dostlarını itlaf etmekle tehdit eden kişilerin sayısının her geçen gün arttığı vurgulanıyor.

AVRUPA ZİRVESİNDEN SOKAK FELAKETİNE

Halkın yüzde 58,8'inin kedi beslediğini beyan ettiği Rusya, uzun yıllardır dünya sıralamasında liderliği elinde bulunduruyor. Avrupa genelinde Romanya yüzde 48 ve Polonya yüzde 41 oranlarıyla Rusya'yı takip ediyor. Ancak savaş şartlarının yol açtığı zorunlu göç ve ekonomik sarsıntılar, bu köklü kültürü büyük bir trajediye sürüklüyor.