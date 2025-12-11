Rusya'yı karıştıracak ifşa iddiası: Putin'in gizli çocukları bulundu mu?

Rusya'yı karıştıracak ifşa iddiası: Putin'in gizli çocukları bulundu mu?
Yayınlanma:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, uzun süredir kamuoyundan gizlendiği öne sürülen ve Alina Kabaeva'dan olduğu iddia edilen iki oğluna ait olduğu belirtilen görüntüler, uluslararası basında yayınlandı. Görüntülerde çocukların jimnastik yaptığı anlar yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel hayatına ilişkin iddialar, yeni görüntülerle uluslararası basının gündemine oturdu. ABD merkezli New York Post gazetesi, Putin'in eski olimpiyat şampiyonu Alina Kabaeva ile ilişkisinden olduğu öne sürülen ve kamuoyundan titizlikle saklandığı belirtilen iki çocuğa ait fotoğraf ve videoları yayımladı.

Image

PUTİN'İN OĞULLARI MI GÖRÜNTÜLENDİ?

Yayımlanan görüntülerde, 10 yaşındaki İvan ve 6 yaşındaki Vladimir Jr. (Vladimir Junior) isimli oldukları iddia edilen iki çocuğun, jimnastik kıyafetleri içinde spor yaptığı anlar görülüyor. Çocukların, Kabaeva'nın Moskova'nın kuzeybatısındaki Valday bölgesinde kurduğu bir spor merkezinde kaydedildiği belirtiliyor.

Image

"SPİRİDONOV" SOYADINI KULLANIYORLAR

İddialara göre çocuklar, "Spiridonov" soyadını kullanıyor. Bu soyadın, Putin'in baba tarafından büyükbabası Spiridon Putin ile bağlantılı olduğu öne sürülüyor. Rus gazeteciler Roman Badanin ve Mikhail Rubin, Kabaeva ve çocuklara ait bilgilerin devlet veri tabanlarından silindiğini, farklı soyadlarla kayıt altına alındıklarını ve Valday çevresinin yoğun güvenlikle korunduğunu iddia etti.

NATO'dan Putin'e sert mesaj: Hiçbir yere gitmiyoruzNATO'dan Putin'e sert mesaj: Hiçbir yere gitmiyoruz

İZOLE BİR HAYAT SÜRDÜKLERİ İDDİASI

Kabaeva ve çocukların, Valday ormanlarındaki ağır korumalı bir yerleşkede, neredeyse tamamen izole bir hayat sürdüğü belirtiliyor. Çocukların suikast veya kaçırılma riskine karşı son derece sıkı şekilde korunduğu ifade ediliyor. Putin'in, 2008'den bu yana 41 yaşındaki Kabaeva ile bir ilişkisi olduğu iddia edilse de bu ilişki resmi olarak hiç doğrulanmadı.

Putin'den Avrupa'ya savaş tehdidi: Hazırız!Putin'den Avrupa'ya savaş tehdidi: Hazırız!

PUTİN'İN RESMİ AİLESİ

Resmi kayıtlara göre Vladimir Putin'in, eski eşi Lyudmila Putina ile olan evliliğinden Maria Vorontsova (40) ve Katerina Tikhonova (39) isimli iki kızı bulunuyor. Putin çifti 2013 yılında boşanmıştı. Yayınlanan yeni görüntüler, Putin'in özel hayatına dair süregelen spekülasyonları yeniden alevlendirdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

