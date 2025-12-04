NATO'dan Putin'e sert mesaj: Hiçbir yere gitmiyoruz

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlendi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, gerçek ve kalıcı tehlikelerle karşı karşıya olduklarına dikkat çekti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte

RUSYA'NIN UKRAYNA'YI İŞGALİ

Rusya'nın Ukrayna işgaline değinen Rutte, Ukrayna halkının ve kritik altyapısının giderek daha fazla hedef alındığını, diğer yandan müttefik hava sahasını ihlal edildiğini, siber saldırılar düzenlendiğini ve deniz altı altyapısını haritalamak için casus gemilerinin konuşlandırıldığını ifade etti.

Zelenski: Savaşın sonlanmasına dair adımlar netleştirilebilir

Rutte, “ABD Başkanı Donald Trump'ın adil ve kalıcı bir barış sağlama yönündeki çabalarını büyük memnuniyetle karşılıyorum. Bu, bu çatışmanın çözümü için hayati önem taşıyor ve ABD'nin bu çabaya öncülük etmesini destekliyoruz” diye konuştu.

PUTİN'E NET MESAJ: HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ

NATO'nun Rus tehdidine karşı aldığı önlemlerle ilgili konuşan Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, “Putin bizden daha uzun süre dayanabileceğine inanıyor, ancak hiçbir yere gitmiyoruz. Bugün yanıldığının açık bir işaretini daha gördük. Ukrayna'ya desteğimizi güçlendiriyor ve Rusya üzerindeki baskıyı artırıyoruz. Bu, Rusya'nın gölge filosuna karşı koymayı ve Kremlin için stratejik ikilemleri ortadan kaldıracak diğer önlemleri içeriyor” dedi.

Mehmetçik Ukrayna'ya mı gidiyor? MSB açıkladı

Rutte, NATO’nun bir savunma ittifakı olduğunu kaydederek, “Savunma ittifakı olarak kalacağız. Ancak şunu da unutmayın ki, 1 milyar insanımızı korumak ve topraklarımızı güvence altına almak için gerekeni yapmaya hazırız ve istekliyiz” ifadelerini kullandı.