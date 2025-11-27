Mehmetçik Ukrayna'ya mı gidiyor? MSB açıkladı

Mehmetçik Ukrayna'ya mı gidiyor? MSB açıkladı
Yayınlanma:
MSB, Gazze'deki barış gücü görevinin ardından Türk askerinin Ukrayna'ya gideceği iddiası hakkında açıklama yaptı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 3 seneden beri devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın ardından başlayan savaşta her iki taraftan on binlerce kişi öldü.

Ukrayna'nın NATO'ya katılımını savaş sebebi olarak gören Rusya'nın işgal ettiği topraklardaki çatışmalarda devam ediyor.

Ukrayna Lideri Zelenski, geçtiğimiz günlerde de ABD Başkanı Trump ile görüşüp Rusya ile barışı sağlamak için adım atacağını ilk kez kesin bir dille duyurmuştu.

Türkiye'nin de her iki ülke ile olan iyi ilişlileri sebebiyle de birçok kez barış müzakereleri İstanbul'da yapıldı.

Türkiye'nin iki ülke arasında doğal bir şekilde tarafsız olmasının ardından Türk askerinin bölgeye gideceği iddia edildi.

MSB bu iddia hakkında açıklama yaptı. MSB, ilk olarak ateşkesin tesis edilmesi gerektiğini ifade etti.

MSB, Türk askerinin caydırıcılığının yüksek olduğunu vurgulayarak şunlar ifade etti:

"Nerede bir barış, güvenlik ve istikrar ihtiyacı doğsa akla ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelmesi, TSK’nın sahip olduğu imkân ve kabiliyetler ile etkinlik, caydırıcılık ve saygınlığının en önemli göstergesidir. Öncelikle Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkesin tesis edilmesi gerekmektedir. Sonrasında ise görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sağlayacağının ortaya konulması gerekmektedir. TSK bölgemizde güvenlik ve istikrar sağlayacak her girişime katkı sağlamaya hazırdır"

TSK'nin Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ardından bölgeye gideceği de daha önce haber verilmişti.

Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Türkiye
Papa 14. Leo Türkiye'de: İşte dakika dakika yaşananlar
Papa 14. Leo Türkiye'de: İşte dakika dakika yaşananlar
Erzurum'da doğal gaz patlaması alarmı: Bir okul ve Kuran kursu boşaltıldı
Erzurum'da doğal gaz patlaması alarmı