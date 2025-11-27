Mehmetçik Ukrayna'ya mı gidiyor? MSB açıkladı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 3 seneden beri devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın ardından başlayan savaşta her iki taraftan on binlerce kişi öldü.

Ukrayna'nın NATO'ya katılımını savaş sebebi olarak gören Rusya'nın işgal ettiği topraklardaki çatışmalarda devam ediyor.

Ukrayna Lideri Zelenski, geçtiğimiz günlerde de ABD Başkanı Trump ile görüşüp Rusya ile barışı sağlamak için adım atacağını ilk kez kesin bir dille duyurmuştu.

Türkiye'nin de her iki ülke ile olan iyi ilişlileri sebebiyle de birçok kez barış müzakereleri İstanbul'da yapıldı.

Türkiye'nin iki ülke arasında doğal bir şekilde tarafsız olmasının ardından Türk askerinin bölgeye gideceği iddia edildi.

MSB bu iddia hakkında açıklama yaptı. MSB, ilk olarak ateşkesin tesis edilmesi gerektiğini ifade etti.

MSB, Türk askerinin caydırıcılığının yüksek olduğunu vurgulayarak şunlar ifade etti:

"Nerede bir barış, güvenlik ve istikrar ihtiyacı doğsa akla ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelmesi, TSK’nın sahip olduğu imkân ve kabiliyetler ile etkinlik, caydırıcılık ve saygınlığının en önemli göstergesidir. Öncelikle Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkesin tesis edilmesi gerekmektedir. Sonrasında ise görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sağlayacağının ortaya konulması gerekmektedir. TSK bölgemizde güvenlik ve istikrar sağlayacak her girişime katkı sağlamaya hazırdır"

TSK'nin Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ardından bölgeye gideceği de daha önce haber verilmişti.