Putin'den Avrupa'ya flaş çıkış: Tüm silahlarımızı kullanırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Uluslararası Valday Tartışma Kulübünün yıllık toplantısında, Rusya ile Avrupa ülkeleri arasındaki gerilime ve Ukrayna'daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Putin, Rusya'ya yönelik doğrudan bir saldırı olması durumunda ülkenin sahip olduğu tüm silahların kullanılması meselesinin kaçınılmaz olarak gündeme geleceğini söyledi. Avrupa'ya saldırmayı planlamadıklarını belirten Putin, açıklamalarının gözdağı vermek değil, Rusya'ya yönelik gözdağı girişimlerine yanıt olduğunu ifade etti.

KALININGRAD DAHİL DOĞRUDAN SALDIRI OLURSA TÜM SİLAHLAR KULLANILACAK

Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığının Kaliningrad'a ilişkin açıklamasını ve bazı ülkelere gönderdiği mektuplardaki ifadeleri desteklediğini söyledi. "Rusya'ya Kaliningrad dahil doğrudan saldırı söz konusu olursa, ülkemizin sahip olduğu tüm silahların kullanılması meselesi kaçınılmaz olarak ve derhal gündeme gelecektir." dedi. Putin, hiçbir ülkeyi tehdit etmediklerini vurgulayarak, "Kimseyi korkutmuyoruz. Rusya Dışişleri Bakanlığının açıklaması ve bazı ülkelere gönderdiği mektuplar, gözdağı vermek değil, bize gözdağı verme girişimine yanıttır." ifadesini kullandı.

AVRUPA LİDERLERİ VATANDAŞLARINI TEHLİKELİ ÇATIŞMAYA SÜRÜKLÜYOR

Avrupalı siyasi liderlerin kendi vatandaşlarını Rusya ile tehlikeli bir çatışmanın eşiğine sürüklediğini dile getiren Putin, açıklamalarının bağlamından koparılarak Rusya'nın nükleer silahlarla tehdit ettiği iddiası için kullanılabileceğine işaret etti. Putin, bunun Avrupa ülkelerindeki vatandaşların dikkatini kendi yönetimlerinin Rusya'ya yönelik saldırgan politikalarından uzaklaştırmayı amaçladığını aktardı. Putin, Avrupalı siyasetçilerin 2029 veya 2030'da Rusya ile savaşa hazırlanılması yönünde açıklamalar yaptığını söyleyerek, Baltık Denizi'ndeki tatbikatları ve Rus gemilerini alıkoyma girişimlerini de gerilimi artıran adımlar olarak nitelendirdi.

RUSYA SALDIRIYLA KARŞILAŞIRSA YANIT VERECEK

Kimseye saldırmayı planlamadıklarını vurgulayan Putin, "Ne 2029'da ne 2030'da ne de 2050'de planlıyoruz ancak saldırıyla karşılaşırsak yanıt vermek zorunda kalacağız. Avrupa ülkelerinin vatandaşları bunu açıkça anlamalı, bizim tutumumuzla ülkelerindeki bazı siyasi yöneticilerin tutumunu ayırt etmelidir." şeklinde konuştu. Rusya'nın karşısında Rusya'nın nüfusunun iki katı nüfusa sahip, büyük ekonomik ve askeri potansiyele sahip bir taraf bulunduğunu anlatan Putin, bu tehdide karşı ellerindeki güç ve araçların sınırlı kalacağını, bu nedenle üstünlüklerini kullanmak zorunda kalacaklarını belirtti.

PUTİN: RUSYA'NIN SİLAHLARI BAŞKA KİMSEDE YOK

Putin, "Bugün Rusya'nın sahip olduğu silahlar başka kimsede yok. Bu bizim üstünlüğümüz." dedi. Putin, Rusya'nın karşısındaki tarafın büyük ekonomik ve askeri potansiyele sahip olduğunu, bu nedenle ellerindeki güç ve araçların sınırlı kalacağını, bu nedenle üstünlüklerini kullanmak zorunda kalacaklarını belirtti. Putin, Avrupa'ya saldırmayı planlamadıklarını yineledi.

AA