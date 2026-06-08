Paşinyan kazandı, bölge hareketlendi: Türkiye’den “barış için cesaret” mesajı

Ermenistan’da dün gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından bölge diplomasisinde dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Seçimlerden Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi’nin tek başına çoğunlukla çıkması, Güney Kafkasya’da yeni bir siyasi dönemin kapısını araladı.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı sonuçların ardından açıklama yaptı. Açıklamada seçim sonrasında Ermenistan'ın bölgede barış ve normalleşme için daha cesur adımlar atması temennisine vurgu yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, seçimlerin barış ve huzur ortamında başarıyla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, "Ermenistan'da 7 Haziran tarihinde düzenlenen Parlamento seçimlerinin barış ve huzur ortamında başarıyla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçim sonuçlarının Ermenistan halkı için hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ANAYASA DEĞİŞECEK Mİ?

Öte yandan barış sürecinin en hassas başlıklarından biri olarak Ermenistan Anayasası gündemdeki yerini koruyor. Bakü yönetimi, mevcut anayasal düzenlemelerde Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne yönelik iddialar içerdiğini savunarak, olası bir barış anlaşması için bu maddelerin değiştirilmesini ön koşul olarak görüyor. Bu durum, sürecin geleceğine ilişkin en kritik pazarlık noktalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Bölgedeki gelişmelerin önümüzdeki günlerde diplomatik temaslarla daha da netleşmesi öngörülüyor.