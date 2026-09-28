Ortadoğu'da müzakere karmaşası: Trump 'görüşeceğiz', İran 'programımızda yok' dedi

İran resmi haber ajansı IRNA, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta yeni bir müzakere turu beklendiğine ilişkin açıklamalarını yalanladı. IRNA'ya göre New York'taki İran heyetine yakın bir kaynak, heyetin çalışma programında ABD ile müzakere yapılmasına dair bir plan bulunmadığını belirtti. Axios internet sitesinin haberine göre ise Katar ve bölgedeki diğer arabulucular, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin yeniden başlamasını sağlamaya çalışıyor.

IRNA: HEYETİN PROGRAMINDA ABD İLE MÜZAKERE YOK

IRNA, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta yeni bir görüşme turu beklendiği yönündeki açıklamalarını yalanladı. Haber ajansına göre, New York'taki İran heyetine yakın bir kaynak, "Heyetin çalışma programında ABD ile müzakere yapılmasına dair bir plan bulunmuyor. Dışişleri Bakanı, planlanan programı tamamladıktan sonra salı günü ülkesine dönecek." dedi.

AXİOS: KATAR VE ARABULUCULAR GÖRÜŞMELERİN YENİDEN BAŞLAMASI İÇİN ÇALIŞIYOR

Axios internet sitesine göre, Katar ve bölgedeki diğer arabulucular ABD ile İran arasındaki görüşmelerin yeniden başlamasına yol açmaya çalışıyor. Haberde, arabulucuların çabalarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. İran tarafı ise heyetin programında ABD ile müzakere planı olmadığını duyurdu.