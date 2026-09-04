Ölümcül selin ardından mucize kurtuluş! Tünelde mahsur kalan iki işçi 9 gün sonra kurtarıldı

Nepal'i Çin sınırındaki Himalaya bölgesinde vuran sel ve toprak kaymalarının ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, günlerdir beklenen umut verici gelişme geldi. Trishuli 3A Hidroelektrik Projesi'nin tünelinde mahsur kalan iki işçi, felaketin üzerinden 9 gün geçtikten sonra sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma ekipleri, cuma sabahı tünelin derinliklerinden insan sesleri gelmesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı ve yaklaşık 170 metre içeride bulunan iki işçiye ulaştı.

Kurtarılanların 30 yaşındaki mekanik ustabaşı Sanjay Shah ile 45 yaşındaki mekanik süpervizör Kabir Maharjan olduğu açıklandı. Üzerleri çamurla kaplı halde tünelden çıkarılan iki işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yetkililer, her iki işçinin de durumunun stabil olduğunu bildirirken, yaşadıkları zorlu koşullar nedeniyle ellerinde ve bacaklarında yaralanmalar bulunduğunu belirtti. Shah hastaneye götürülmek üzere helikopterle bölgeden çıkarılırken, Maharjan'ın Katmandu'daki askeri hastaneye sevk edilmesi planlandı.

İÇERİDE KALANLAR İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kurtarma operasyonunun en kritik anlarından biri ise ekiplerin tünelin derinliklerinden sesler duyması oldu. Bu sesler, içeride hâlâ hayatta kalanların bulunabileceği yönündeki umutları yeniden güçlendirdi. Yetkililer, Trishuli 3A tünelinde yaklaşık 30 ila 40 kişinin daha hayatta olabileceğini değerlendiriyor. Bazı kaynaklarda ise ana tünelde yaklaşık 115 kişinin mahsur kalmış olabileceği belirtiliyor. Ekipler, girişleri kapatan tonlarca çamur ve kaya parçalarını temizleyerek içerideki diğer işçilere ulaşmaya çalışıyor.

ZOR KOŞULLAR ALTINDA KURTARMA ÇALIŞMASI

Felaketin ardından yalnızca Trishuli 3A'da değil, Nepal genelindeki hidroelektrik projelerinde de büyük bir kayıp yaşandı. Yerel makamların verilerine göre 12 hidroelektrik projesinde yaklaşık 900 işçi kayıp ve bunların yaklaşık 500'ünün tünellerde mahsur kaldığı düşünülüyor. Arama çalışmalarını Nepal ordusu ve silahlı polis ekiplerinin yanı sıra farklı ülkelerden uzmanlar da destekliyor. Ancak tünellerin çamur ve enkazla dolması, yolların zarar görmesi ve ağır iş makinelerine ulaşımın güçleşmesi operasyonları ciddi şekilde yavaşlattı.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Nepal'deki felaketin bilançosu da giderek ağırlaşıyor. 26 Ağustos'ta meydana gelen ve büyük ölçüde Himalayalar'daki bir buzul çökmesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen sel, Trishuli Nehri boyunca yerleşim yerlerini, yolları ve enerji tesislerini vurdu. Nepal'de en az 1.259 kişi hayatını kaybederken 5 binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Felaketin etkileri sınırın diğer tarafındaki Çin'in Tibet bölgesine de uzandı. Çin makamları burada 21 kişinin öldüğünü, 541 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

UMUTLU BEKLEYİŞ

Felaket, yalnızca can kayıplarıyla değil, altyapıda yarattığı yıkımla da Nepal'i ağır bir krizle karşı karşıya bıraktı. Trishuli Nehri vadisindeki çok sayıda hidroelektrik tesisi sel, kaya ve çamur akışından zarar gördü. Bazı projelerde çalışan yüzlerce kişinin kaybolması nedeniyle arama kurtarma ekipleri çalışmalarını özellikle tünellere yoğunlaştırdı. Daha önce ekiplerin tünellere hava pompaladığı ve bazı noktalarda kontrollü patlamalarla geçiş açmaya çalıştığı bildirilmişti.

Dokuz gün boyunca karanlık ve enkaz altında bekleyen iki işçinin sağ çıkarılması, Nepal'deki arama kurtarma çalışmalarına yeni bir umut verdi. Ekipler şimdi tünellerde mahsur kaldığı düşünülen diğer işçilere ulaşmak için zamana karşı mücadele ediyor. Trishuli 3A'dan gelen sesler, felaketin üzerinden günler geçmesine rağmen tünellerin derinliklerinde hâlâ yaşam olabileceğine dair en güçlü işaretlerden biri olarak değerlendirildi.