Öksüre öksüre verem yayıldı! Yüzlerden maskenin eksik edilmediği ülkede salgın

Japonya’nın Osaka kentinde bir Japonca eğitim kurumuyla bağlantılı kişiler arasında verem vakaları tespit edildi. Osaka Belediyesi Sağlık Müdürlüğü, 20’li yaşlardaki bir kadınla başlayan incelemeler sonucunda 2 kişinin daha hastalığı geliştirdiğini, 9 kişide ise henüz hastalık belirtileri görülmemesine rağmen enfeksiyon bulunduğunu açıkladı. Böylece ilk vakayla birlikte toplam 12 kişi için tedavi veya koruyucu tedavi süreci başlatıldı.

AYLAR SÜREN ÖKSÜRÜĞÜN ARDINDAN TEŞHİS EDİLDİ

Vakanın başlangıç noktası, Osaka’da yaşayan ve bir Japonca eğitim kurumuyla bağlantılı olan 20’li yaşlardaki kadın oldu. Kadının Kasım 2025’te öksürük ve balgam şikayetlerinin başladığı, Haziran 2026’da ise öksürüğünün ağırlaştığı belirtildi.

Temmuz ayında sağlık kuruluşuna başvuran kadın, Osaka’daki bir sağlık kurumundan verem konusunda uzman bir merkeze sevk edildi. 9 Temmuz 2026’da verem teşhisi konuldu ve durum sağlık makamlarına bildirildi.

42 KİŞİ TARAMAYA ALINDI

Teşhisin ardından Osaka Sağlık Müdürlüğü, kadının temas ettiği kişileri belirlemek için epidemiyolojik inceleme başlattı. 29 Temmuz’da başlayan temaslı taramalarında Japonca eğitim kurumuyla bağlantılı 42 kişi incelemeye alındı.

24 Eylül itibarıyla bunlardan 39'unun taramadan geçtiği, 3 kişinin ise henüz muayene olmadığı açıklandı. Yapılan kontrollerde 9 kişide enfeksiyon tespit edilirken, 30 kişinin testlerinde herhangi bir anormallik görülmedi. Henüz muayene olmayan 3 kişi için de tarama yapılacağı bildirildi.

2 KİŞİ DAHA HASTALIĞI GELİŞTİRDİ

Sağlık makamları, ilk kadın dışında 20’li yaşlarındaki 2 kişinin de verem hastalığı geliştirdiğini açıkladı. Bu iki kişinin teşhislerinin temaslı taramasından önce konulduğu, ancak yapılan epidemiyolojik değerlendirmede ilk vaka ile temas sonucunda enfekte olduklarının belirlendiği kaydedildi.

Böylece ilk vaka dahil 3 kişinin aktif olarak verem hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü, diğer 9 kişinin ise henüz hastalık geliştirmemiş enfekte kişiler olduğu belirtildi. Dokuz kişiye hastalığın ilerlemesini önlemek amacıyla koruyucu ilaç tedavisi uygulanması planlandı.

Osaka Belediyesi, hastalığı geliştiren 3 kişinin durumunun ağır olmadığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

OSAKA'DA VEREM VAKALARI

Olayın dikkat çekmesinin bir diğer nedeni de Osaka’daki verem tablosu oldu. Belediye verilerine göre kentte 2025 yılında 489 yeni verem vakası kayda geçti. Osaka Belediyesi, Japonya genelinde ve kentte vaka sayılarının uzun vadede düşüş eğiliminde olduğunu ancak hastalığın halen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti.

Belediyenin Temmuz 2026 tarihli açıklamasında ise özellikle yurt dışında doğmuş kişiler ve Japonca eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için düzenli taramaların önemine dikkat çekildi. 2024 verilerine göre Osaka’da yeni kaydedilen verem hastalarının yüzde 19,3’ünün Japonya dışında doğduğu, bu oranın 20'li yaş grubunda yüzde 84,8’e çıktığı açıklandı.

Bu nedenle Osaka Belediyesi, Japonca eğitim kurumlarında göğüs röntgeniyle verem taramalarını artırmaya yönelik özel bir program yürütüyor.

BELİRTİ GÖSTERENLERE BAŞVURU ÇAĞRISI

Sağlık yetkilileri, veremin belirtilerinin gözden kaçabileceğine dikkat çekerek özellikle iki haftadan uzun süren öksürük ve balgam, hafif ateş ve halsizlik gibi şikayetlerin dikkate alınmasını istedi.

Belediye ayrıca yılda en az bir kez verem taraması yapılmasını tavsiye etti.