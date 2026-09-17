Japonya dünyada bir ilki gerçekleştirdi: Robot ambulanslar göreve başladı

Japonya merkezli GMO Internet Group bünyesindeki GMO Air, ülkenin ilk insansı robot "ambulansı" olarak adlandırılan özel servis aracını hizmete sundu. Proje, Tokyo genelindeki müşteri lokasyonlarında doğrudan yerinde robot onarımı sağlamayı amaçlıyor.

OTELLER VE DEPOLAR TIKIR TIKIR ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK:

Özel donanımlı bu servis minibüsü; uzman mühendisleri, gerekli alet ve yedek parçaları, hatta ihtiyaç durumunda kullanılacak yedek bir robotu taşıyor. Arıza yerinde çözülebiliyorsa uzmanlar makineyi derhal tamir edip tekrar hizmete sokuyor. Ciddi bir arıza durumunda ise arızalı insansı robot servis merkezine nakledilirken, müşteriye işlerin aksamaması için geçici bir yedek robot teslim ediliyor. GMO Air bu adımıyla, otomotiv ve sanayi sektörlerinde yaygın olan yerinde servis modelini robotik alanına taşımış oluyor.

Bu aşamada henüz tam otonomi söz konusu değil: Aracı bir insan sürüyor ve onarımlar yine insan mühendisler tarafından gerçekleştiriliyor. Bir robotun diğer bir robotu tamir ettiği senaryolar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

Hizmet fikri, daha önce yaşanan ve robotların servis merkezine gönderilmesiyle işletmelerin uzun süre ekipmansız kaldığı somut olayların ardından ortaya çıktı. İnsansı robotların iş dünyasındaki kullanımının yaygınlaşmasıyla bu tür hizmetlere olan ihtiyacın da artması bekleniyor. Örneğin, temizlik robotu kullanan bir otel veya lojistik robotlarına güvenen bir depo için yaşanacak bir arıza, verimliliği ciddi oranda düşürebilir. Mobil servis ekibi ve ikame robot çözümü ise bu duruş sürelerini en aza indiriyor.

Gelecekte ticari insansı robot sayısındaki artışa paralel olarak mobil teknik destek talebinin de hızla büyüyeceği öngörülüyor. Sektördeki rekabet de hız kazanıyor: OpenAI'ın 2027'de kendi insansı robotunu piyasaya sürmeyi planladığı konuşulurken, Elon Musk'ın Tesla'sı milyarlarca insansı robot üretmeyi hedefliyor ve Çinli şirketler de bu alandaki ilerleyişini sürdürüyor.