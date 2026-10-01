Öğrenci eylemlerine işçiler de katıldı: Polis müdahalesine karşı kalkan oldular

Fransa'nın dört bir yanında öğrenciler; ders programları, sınıf mevcutları, öğretmen açığı ve fiziki koşullara yönelik şikâyetler nedeniyle geçen haftadan bu yana protestolar düzenliyor.

Paris çevresindeki Île-de-France bölgesinde başlayıp ülke geneline yayılan eylemlerde bazı okulların girişleri kapatıldı, okul çevrelerindeki çöp konteynerleri ile çeşitli malzemeler ateşe verildi ve polis ile öğrenciler arasında sert çatışmalar yaşandı.

ÖĞRENCİLERİ POLİS MÜDAHALESİNE KARŞI İŞÇİLER KORUDU

Protestoların Paris ayağında, François Ier Lisesi önünden yürüyüşe geçen öğrencilere polisin biber gazıyla müdahale etmesi üzerine, desteğe gelen sendikacılar gençleri polis şiddetinden korumak amacıyla insan zinciri oluşturdu.

BAŞBAKANLIKTAN "EYLEMLER MUHALEFET DESTEKLİ" İDDİASI

Fransa'da Başbakanlık ise ülkede yer yer şiddet olaylarının yaşandığı lise eylemlerinin, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi tarafından organize edildiği değerlendirmesinde bulundu.