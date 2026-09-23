Tel Aviv ve Paris birbirine girdi: Küstahça bir saçmalık!

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Macron'un açıklamalarını kınadığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu ifadeler "küstahça bir saçmalık" olarak nitelendirilirken, Hamas mensuplarının Batı Şeria'da İsrailli sivilleri hedef aldığı iddia edildi ve Macron'un tutumuna tepki gösterildi.

SMOTRICH: "YERLEŞİMLERİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'u "yalan söylemekle" suçladı. Smotrich, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri güçlendirmeye ve inşa etmeye devam edeceklerini savunarak, muhalefet liderlerine de göndermede bulundu ve "Güçlü bir Dini Siyonizm hareketi, Filistin devletinin kurulmasını ve yerleşimlerin tahrip edilmesini engelleyecektir." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN BM TEMSİLCİSİNDEN DE TEPKİ

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon da Macron'a tepki göstererek, "İsrail'e ders vermeden önce dersinize iyi çalışın ve gerçekleri kontrol edin." değerlendirmesinde bulundu.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, BM Genel Kurulunun 81. Oturumu açılışında yaptığı konuşmada, Gazze'deki barış çabalarının yetersiz kaldığına dikkati çekerek, "Gazze'de herhangi bir insani koridor açılamadı. Yaşananlar herkesin utanması gereken bir tablodur." ifadelerini kullanmıştı. Macron ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'da tırmanan, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli şiddetini de eleştirerek, bu durumun "Filistin halkının meşru var olma hakkını elinden aldığını" vurgulamıştı.

BATI ŞERİA'DAKİ DURUM

İsrail'in ABD desteğiyle, 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırımla eş zamanlı olarak, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskı, gözaltı, arazi gaspı ve ev yıkımları artarak devam ediyor.

(AA)