New York'ta 'sosyal' konut temelini Mamdani attı: Hükümete mümkün olanları gösteriyoruz

New York Belediye Başkanı Zohran Kwame Mamdani, Bronx'un Hunts Point semtinde inşa edilecek Casanova Residence adlı destekleyici ve uygun fiyatlı konut projesinin temel atma törenine katıldı.

The Doe Fund ve yerel yöneticilerle birlikte gerçekleştirilen törende, tamamlandığında 96 destekleyici ve uygun fiyatlı konut ile sakinlere yerinde sosyal hizmetler sunacak projenin ilk adımı atıldı.

KONUT KRİZİNE KARŞI 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Casanova Residence, Mamdani yönetiminin kentteki konut krizine yönelik "Block by Block" planının bir parçası olarak hayata geçiriliyor.

Yakın zamanda kabul edilen şehir bütçesi kapsamında yönetim, önümüzdeki iki mali yılda destekleyici konutların inşası ve korunması için 1 milyar dolarlık yatırım yapacak. Bu tutarın, önceki iki mali yıla göre yaklaşık yüzde 60 artış anlamına geldiği belirtildi.

MAMDANİ: HÜKÜMET ACİLİYETLE HAREKET ETTİĞİNDE SONUÇ ALINABİLİYOR

Temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Zohran Mamdani, uygun fiyatlı ve destekleyici konutların herkes için onurlu bir yaşamın temelini oluşturduğunu söyledi.

Mamdani, "New Yorklulara hak ettikleri istikrarı sağlayacak konutlar için tarihi yatırımlar yapıyoruz. Hükümet konut krizine mazeretlerle değil, aciliyetle yaklaştığında nelerin mümkün olabileceğini gösteriyoruz. Bugünkü temel atma töreni daha uygun fiyatlı bir şehir yaratma yolunda atılmış bir başka adımdır." ifadelerini kullandı.

YERİNDE SOSYAL HİZMET VE MESLEKİ DESTEK SUNULACAK

Konut ve Planlamadan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Leila Bozorg da destekleyici konutların şehirdeki konut politikalarının önemli bir parçası olduğunu belirterek, Casanova Residence'ın New Yorklulara uzun yıllar hizmet vereceğini söyledi.

New York Konut Koruma ve Geliştirme Dairesi (HPD) Komiseri Dina Levy ise projenin özellikle evsiz kalma ve yerinden edilme riski taşıyan bireyleri hedeflediğini ifade etti.

Mamdani sosyal medya X üzerinden de paylaşımda bulundu:

"Konut krizini çözmek için daha fazla konut inşa etmeden bunu başaramayız. Bugün Casanova Konut Merkezi'nin temelini attık; bu, New Yorklular için yerinde hizmetlerle birlikte yakında yaklaşık 100 uygun fiyatlı ve destekleyici ev olacak. Her yeni ev, herkesin karşılayabileceği bir şehre doğru atılan bir adımdır."