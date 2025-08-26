Netanyahu yemeğe yetişmek için güvenlik kabinesinin saatini değiştirdi

Yayınlanma:
İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım kapsamında onaylaması beklenen Gazze şehrinin işgal planının onaylanacağı güvenlik kabinesi toplantısının Netanyahu akşam yemeğine yetişebilsin diye saati değiştirildi ve 3 saatlik zaman kısıtlaması getirildi. Karar kabineyi karıştırdı.

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun güvenlik kabinesinin bugün Gazze gündemiyle TSİ 18.00’da toplanması bekleniyordu. Ancak toplantı Netanyahu’nun Batı Şeria’daki bir akşam yemeğine yetişebilmesi için 2 saat erkene alınarak 16.00’a çekildi. Ayrıca toplantının 3 saati aşmaması yönünde karar alındı.

Davete Netanyahu’yla birlikte Savunma Bakanı Israel Katz ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich katılacak.

KARAR KABİNEYİ KARIŞTIRDI

İsrail’in hukuksuz şekilde işgal ettiği Batı Şeria’da kurulan yasa dışı bir yerleşimin sözde konseyinin başkanı Israel Ganz tarafından düzenlenen akşam yemeği için güvenlik kabinesinin sınırlanması kabine üyelerinden tepki çekti.

Birden fazla bakan bu kararı eleştirdi, bir bakan, “Başbakan ve diğer bakanların güvenlik kabinesi toplantısı yerine Israel Gantz’ın davetine gitmeleri absürt. Daha geçen hafta görüştüler” dedi.

GAZZE GÜNDEMİYLE TOPLANILACAKTI

Kabine toplantısında geçen haftalarda yine kabinenin onayladığı, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım kapsamındaki işgalin genişletilmesi kapsamında Gazze şehrinin ele geçirilmesi için planlar görüşülecekti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

