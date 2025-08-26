İsrail 5 gazeteciyi öldürdü: Reuters ve AP'den sert açıklama

Reuters ve Associated Press (AP), İsrail hükümetine ortak bir mektup göndererek 25 Ağustos’ta Han Yunus’taki Nasser Hastanesi’ne düzenlenen hava saldırısında öldürülen gazeteciler için açıklama talep etti.

Saldırıda serbest çalışan gazeteciler Mariam Dagga (AP için çalışmıştı) ve Moaz Abu Taha (Reuters için çalışmıştı) hayatını kaybetti. Reuters için çalışan kameraman Hussam al-Masri de saldırıda yaşamını yitirirken, Reuters yüklenicisi foto muhabiri Hatem Khaled yaralandı.

Ajansların yöneticileri Alessandra Galloni (Reuters) ve Julie Pace (AP), ortak imzalı mektupta, “Gazetecilerin çalıştıkları sırada bir hastaneye yapılan saldırıda öldürülmesi uluslararası hukukun ihlalidir. İsrail Savunma Kuvvetleri’nin kendi kendini soruşturmalarda geçmişte net sonuçlar üretmediği görülmüştür. Bu nedenle açık, hızlı ve kapsamlı bir inceleme yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Saldırıda Reuters foto muhabiri Hatem Khaled'in de yaralandığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Uluslararası hukuk kapsamında korunan bir yer olan hastanede, bağımsız gazetecilerin de kurbanlar arasında yer almasından dolayı öfkeliyiz. Bu gazeteciler, profesyonel olarak orada bulunarak kritik tanıklık etme görevini yürütüyorlardı. İsrail’in yabancı gazetecilerin Gazze’ye girişine yönelik yaklaşık iki yıldır süren yasağı göz önüne alındığında, onların çalışmaları özellikle hayati önem taşımaktadır."

Geçmiş olaylarda İsrail ordusunun kendi kendini soruşturma isteğinin nadiren somut sonuç ortaya çıkardığına işaret edilen açıklamada, "Bu durum, İsrail'in bilgiyi baskılamak amacıyla canlı yayınları kasten hedef aldığı da dahil ciddi soruları gündeme getiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun yürüttüğü incelemenin hızlıca çözülmesi ve net cevaplar vermesi talebinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu ölümler hızlı ve şeffaf bir hesap verilebilirlik talep ediyor. İsrail ordusunun uluslararası hukuk kapsamında gazeteciler ve sivilleri koruma ve onlara gelecek zararı önlemek için tüm önlemleri alma sorumluluğu bulunuyor. Bir hastanenin vurulması, ardından gazeteciler ve kurtarma görevlileri görevini yaparken ikinci saldırının yapılması, bu sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğiyle ilgili soru işaretleri oluşturuyor."

AP ve Reuters'ın bölgedeki muhabirlerinin güvenliği için elinden geleni yaptığına değinilen açıklamada, İsrail kurumlarına gazetecilerin Gazze'ye giriş ve çıkışlarını engelsiz şekilde sağlama çağrısı da yinelendi.

İSRAİL'İN HEDEF ALDIĞI GAZETECİLER

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinin 4. katına düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında 5 gazetecinin olduğu belirtildi.

Son saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısrı, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de aralarında bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Maryam Ebu Dagga, ABD merkezli NBC News'te çalışan gazeteci Muaz Ebu Taha, gazeteci Ahmed Ebu Aziz yaşamını yitirdi.

Amerikan haber ajansı Associated Press (AP) kendileri için çalışan 33 yaşındaki serbest gazeteci Maryam Dagga'nın saldırıda öldüğünü duyurdu. Dagga, son dönemde Nasır Hastanesi'nde Filistinli çocukların açlıktan ölmelerini engellemeye çalışan doktorların mücadelesini haberleştiriyordu.

İsrail ordusunun, Han Yunus kentindeki Mevası bölgesindeki saldırılarında da gazeteci Hasan Duvhan hayatını kaybetti.

Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana bölgede 197 gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü; bunların 189’u Filistinli.

İki uluslararası ajans, İsrail’e “bağımsız gazetecilerin Gazze’ye güvenli ve engelsiz erişimini sağlama” çağrısını yineledi.