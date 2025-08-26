İsrail Gazze'yi vurmaya devam ediyor: 20 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde sabahın ilk saatlerinden bu yana birçok bölgeyi hedef aldı. Düzenlenen hava, kara ve insansız hava aracı saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 20 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi’nde bir eve yapılan hava saldırısında 7 Filistinli öldü. Saftavi Mahallesi’nde ise helikopterden açılan ateş sonucu bir çocuk hayatını kaybetti. Cella Caddesi yakınlarında düzenlenen saldırıda da bir kişi yaşamını yitirdi.

Şati Mülteci Kampı ve Zeytun Mahallesi’nde İsrail ordusu patlayıcı yüklü robotlarla çok sayıda konutu yıktı. Cibaliya ve çevresinde hedef alınan saldırılarda da yaralananlar hastanelere taşındı. Gazze’nin orta kesimindeki Nusayrat bölgesinde bir çadır, İHA saldırısıyla vuruldu; 2 Filistinli öldü.

Bureyc Kampı’nda bir ev bombalanırken, çok sayıda sivilin enkaz altında kaldığı bildirildi. Deyr el-Belah’ta sığınmacıların barındığı bir depoya yapılan saldırıda bir anne ve bebeği yaşamını yitirdi.

En ağır saldırılardan biri ise Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta yaşandı. Karara Limanı karşısında yerinden edilenlerin kaldığı çadır hedef alındı. Aynı aileden bir çift ve 3 çocukları dahil 6 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki sağlık ekipleri, yoğun bombardıman nedeniyle yaralılara müdahale etmekte zorlandıklarını açıkladı.

Han Yunus’un kuzeyinde bulunan Esda Hapishanesi çevresi de top atışlarıyla hedef alındı. Süregelen saldırılar nedeniyle Gazze’de insani kriz daha da derinleşirken, enkaz altında kalan çok sayıda sivilin kurtarılmayı beklediği bildiriliyor.