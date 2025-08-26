İsrail Gazze'yi vurmaya devam ediyor: 20 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail Gazze'yi vurmaya devam ediyor: 20 Filistinli yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 20 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde sabahın ilk saatlerinden bu yana birçok bölgeyi hedef aldı. Düzenlenen hava, kara ve insansız hava aracı saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 20 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi’nde bir eve yapılan hava saldırısında 7 Filistinli öldü. Saftavi Mahallesi’nde ise helikopterden açılan ateş sonucu bir çocuk hayatını kaybetti. Cella Caddesi yakınlarında düzenlenen saldırıda da bir kişi yaşamını yitirdi.

Şati Mülteci Kampı ve Zeytun Mahallesi’nde İsrail ordusu patlayıcı yüklü robotlarla çok sayıda konutu yıktı. Cibaliya ve çevresinde hedef alınan saldırılarda da yaralananlar hastanelere taşındı. Gazze’nin orta kesimindeki Nusayrat bölgesinde bir çadır, İHA saldırısıyla vuruldu; 2 Filistinli öldü.

Bureyc Kampı’nda bir ev bombalanırken, çok sayıda sivilin enkaz altında kaldığı bildirildi. Deyr el-Belah’ta sığınmacıların barındığı bir depoya yapılan saldırıda bir anne ve bebeği yaşamını yitirdi.

En ağır saldırılardan biri ise Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta yaşandı. Karara Limanı karşısında yerinden edilenlerin kaldığı çadır hedef alındı. Aynı aileden bir çift ve 3 çocukları dahil 6 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki sağlık ekipleri, yoğun bombardıman nedeniyle yaralılara müdahale etmekte zorlandıklarını açıkladı.

Han Yunus’un kuzeyinde bulunan Esda Hapishanesi çevresi de top atışlarıyla hedef alındı. Süregelen saldırılar nedeniyle Gazze’de insani kriz daha da derinleşirken, enkaz altında kalan çok sayıda sivilin kurtarılmayı beklediği bildiriliyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Dünya
Gazze’de İsrail saldırılarında can kaybı 62 bin 819’a yükseldi
Gazze’de İsrail saldırılarında can kaybı 62 bin 819’a yükseldi
Yaş engel tanımadı: 102 yaşındaki dağcı Fuji Dağı’nda rekor kırdı
Yaş engel tanımadı: 102 yaşındaki dağcı Fuji Dağı’nda rekor kırdı
Hükümet 400 bin uçak biletini bedava dağıtacak
Hükümet 400 bin uçak biletini bedava dağıtacak