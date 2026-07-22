Ne gemi ne uçak yetti: Denizin ortasına ada kurup iki ülkeyi bağladılar

Basra Körfezi'nde Suudi Arabistan'ın El Hubar şehri ile Bahreyn'i birbirine bağlayan 25 kilometrelik Kral Fahd Büyükyolu, deniz ve hava yoluna olan bağımlılığı tamamen bitirerek bölgedeki lojistik dengeleri yeniden şekillendirdi.

Suudi Arabistan ile Bahreyn arasında uzanan 4 şeritli dev altyapı projesi, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri ve ulaşımı baştan sona değiştirdi. 1980'lerin başında yapımına başlanan ve 26 Kasım 1986'da hizmete açılan hat, deniz üzerindeki ulaşımda çığır açan bir mühendislik başarısı olarak öne çıkıyor.

DENİZİN ORTASINDA HİBRİT ÇÖZÜM

Geçiş hattı tek bir kesintisiz köprüden oluşmak yerine son derece karmaşık bir mühendislik modeliyle inşa edildi. Projede 5 ayrı köprü seti, 7 kaya ve kum dolgusu, yapay adalar ve tam 536 beton sütun kullanıldı.

İnşaat sırasında tüm yolun sütunlar üzerine kurulması devasa bir maliyet yaratacaktı. Sadece dolgu yapılması durumunda ise körfezdeki doğal su akıntısı tamamen kesilecekti. Mühendisler ekolojik dengeyi korumak ve maliyeti düşürmek adına sığ alanlarda dolguları, derin noktalarda ise beton ayaklı köprüleri tercih etti.

350 BİN METREKÜP BETON KULLANILDI

Dev projenin hayata geçirilmesi sürecinde yaklaşık 350 bin metreküp beton harcandı. Zorlu deniz şartlarında çalışma süresini azaltmak amacıyla beton segmentler karadaki tesislerde prefabrik olarak üretilip deniz alanına taşındı.

Bölgedeki aşırı sıcaklık değişimlerinin yapıya zarar vermesini engellemek için ise özel genleşme derzleri kullanıldı. Yüksek sıcaklık, tuzlu su ve korozyon tehdidine karşı yapının deniz altı ve üstündeki bakım çalışmaları günümüzde de aralıksız sürdürülüyor.

SINIR KONTROLÜ İÇİN ÖZEL YAPAY ADA

Hattın tam ortasında yer alan ve Pasaport Adası olarak bilinen yapay ada, sınır ve gümrük geçişlerini tek merkezde topluyor. Suudi ve Bahreyn tarafları olarak ikiye bölünen ada, kara yolunun iki ucundaki muhtemel trafik yığılmalarının önüne geçiyor.

Açılışından önce seyahat ve nakliyenin yalnızca gemi veya uçaklarla yapıldığı iki ülke, bu devasa hat sayesinde pazar ve lojistik rotalarını tamamen entegre etmeyi başardı.