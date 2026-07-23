Meksika'da kanlı suikast: Gazeteci kahvaltı yaparken öldürüldü

Oaxaca eyaletinin başkentine bağlı San Pablo Etla kasabasındaki bir restoranda kahvaltı yapan gazeteci Francisco Alejandro Leyva, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Yerel polis tarafından yapılan açıklamaya göre, gazeteci Leyva olay yerinde hayatını kaybederken, saldırıda bir kadın da yaralandı.

OAXACA VALİSİNDEN KINAMA

Oaxaca Valisi Salomon Jara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cinayeti kınadı. Jara, eyalet savcılığına, soruşturmanın ifade özgürlüğüne karşı işlenen suçlardan sorumlu federal makamlarla koordinasyon içinde yürütülmesi talimatını verdiğini duyurdu.

2026'DA ÖLDÜRÜLEN YEDİNCİ GAZETECİ

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün verilerine göre, Leyva Meksika'da bu yıl suikasta kurban giden yedinci gazeteci oldu. Leyva'nın Facebook'taki haber sayfasında yaptığı son paylaşımda, yerel yetkililerin de katıldığı Guelaguetza Festivali'nin organizasyonuna yönelik eleştirilere yer verilmişti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(AA)