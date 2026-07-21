Beyaz Saray'da şok: İtalyan gazeteci hayatını kaybetti

Beyaz Saray muhabirleri camiası, mesai arkadaşları Daniele Compatangelo'nun ani ölümüyle sarsıldı. Beyaz Saray Yabancı Muhabirler Derneği (WHFCA) Başkanı ve İtalyan La7 kanalının Washington muhabiri olan 50 yaşındaki gazeteci, başkentteki evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

BEYAZ SARAY MUHABİRİNDEN VEFAT HABERİ

Compatangelo'nun ölümü, Beyaz Saray muhabirleri tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla kamuoyuna duyuruldu. İtalyan haber ajansı ANSA'ya göre, Compatangelo'nun annesi gazetecinin bugün hayatını kaybettiğini doğruladı.

HABERİ İTALYA'DA TARTIŞMA YARATMIŞTI

İtalya doğumlu olan ve uzun yıllardır ABD'de yaşayan Compatangelo, 25 yıllık meslek hayatı boyunca çeşitli uluslararası yayın kuruluşlarında çalıştı ve önemli basın ofislerini yönetti. En son, ABD Başkanı Donald Trump'ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hakkındaki "fotoğraf için yalvardı" sözlerini haberleştirmesiyle gündeme gelmişti. Bu haber, İtalya'da geniş yankı bulmuş ve siyasi tartışmalara neden olmuştu.

(AA)