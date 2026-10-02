Mekke’de korkutan “canlı bomba” iddiası! Suudi Arabistan'dan açıklama geldi

Mekke’de Mescid-i Haram’da yaşanan bir gözaltı olayı, sosyal medyada kısa sürede bambaşka bir boyuta taşındı. Bir kişinin güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği görüntülerin yayılmasının ardından, şahsın üzerinde patlayıcı yelek bulunduğu ve Kabe’ye doğru ilerlediği iddia edildi.

İddiaların hızla yayılmasıyla birlikte olay, sosyal medyada “canlı bomba”, “intihar saldırısı” ve “Kabe’ye saldırı girişimi” ifadeleriyle paylaşılmaya başlandı. Mescid-i Haram gibi milyonlarca Müslümanın ziyaret ettiği kutsal bir mekanda saldırı gerçekleştiği yönündeki paylaşımlar kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

SUUDİ ARABİSTAN İDDİALARI YALANLADI

Ancak Suudi Arabistan güvenlik makamlarından gelen açıklama, sosyal medyada anlatılan tablonun gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

Suudi güvenlik makamları, Mekke’de çevresindekileri rahatsız eden ve insanlarda korku ve paniğe neden olan bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Güvenlik ekiplerinin şahsa olay sırasında müdahale ettiği, gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı ve kişinin Savcılığa sevk edildiği bildirildi.

Yetkililer ayrıca sosyal medyada olayla ilgili dolaşıma sokulan iddialara ilişkin açık bir yalanlama yaptı. Açıklamada, “olayla ilgili dolaşımdaki iddiaların gerçeği yansıtmadığı” belirtildi.

PATLAYICI YELEK DOĞRULANMADI

Sosyal medyada yayılan ilk iddiaların merkezinde, gözaltına alınan kişinin üzerinde patlayıcı yelek bulunduğu ve güvenlik güçlerinin bu kişiyi Kabe’ye yaklaşmadan önce yakaladığı öne sürüldü.

Ancak Suudi makamlarının resmi açıklamasında şahsın üzerinde patlayıcı bulunduğuna dair herhangi bir bilgi yer almadı. Aynı şekilde bir bomba, patlayıcı düzenek ya da intihar saldırısı girişiminin tespit edildiği de açıklanmadı.

Uluslararası haber kaynaklarında da, bir kişinin çevredekileri rahatsız etmesi ve paniğe yol açması nedeniyle gözaltına alınması olarak aktarıldı. Şahsın kimliği ve olay sırasında tam olarak ne yaptığına ilişkin ise Suudi makamları tarafından ayrıntı paylaşılmadı.

GÖRÜNTÜLER İDDİALARI BÜYÜTTÜ

Olayın sosyal medyada hızla yayılmasında, Mescid-i Haram çevresindeki güvenlik müdahalesine ilişkin görüntü ve paylaşımların etkili olduğu görüldü. Görüntüler üzerinden yapılan yorumlarda, güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kişinin “canlı bomba” olduğu ileri sürüldü.

Suudi makamları ise bu anlatımı reddederek, güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kişinin çevredekileri rahatsız ettiği ve korku-paniğe neden olduğu için gözaltına alındığını bildirdi. Yetkililer, kamuoyunun doğrulanmamış sosyal medya paylaşımları yerine resmi kaynakları takip etmesi gerektiğine de işaret etti. Olayla ilgili ayrıntıların ve gözaltına alınan kişinin kimliğinin ise paylaşılmadığı belirtildi.