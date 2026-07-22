Makarna fabrikasının altından çıktı: 2 bin 500 yıl sonra ilk günkü gibi bulundu

İtalya'nın Gragnano kentinde bir makarna fabrikasının genişletme çalışmaları sırasında M.Ö. 6. yüzyıla ait olağanüstü bir nekropol keşfedildi. Önleyici arkeoloji kazılarında ortaya çıkarılan tüf odalar, 2 bin 500 yıllık organik kalıntıları ve servet değerindeki ithal takıları günümüze kadar korudu.

FABRİKA İNŞAATINDA BÜYÜK SÜRPRİZ

İtalya'nın güneyindeki Gragnano kentinde faaliyet gösteren Pasta Garofalo üretim tesisinin altından 2 bin 500 yıllık büyük bir tarih çıktı. Fabrikanın genişletilme projesi kapsamında başlatılan önleyici arkeoloji kazılarında M.Ö. 6. yüzyıla ait zengin bir nekropol tespit edildi. Napoli Metropolitan Alanı Arkeoloji Direktörlüğü denetiminde çalışan Geomed Srl arkeologları, alanın dönemin varlıklı yönetici sınıfına ait olduğunu açıkladı.

ORGANİK KALINTILAR İLK GÜNKÜ GİBİ

Gömülerin büyük bölümünün tüf taşı odalar içine mühürlenmiş olması, normalde yok olan hassas nesnelerin 2 bin 500 yıldan uzun süre bozulmadan kalmasını sağladı. Kazılarda nadir görülen tekstil ürünleri, ahşap aletler ve dokuma lif sepetler ilk günkü formunda gün yüzüne çıkarıldı. Uzmanlar bu alanı Campania bölgesindeki en önemli keşif olarak nitelendiriyor.

AKDENİZ'İN TİCARET AĞI BÖLGEYE ULAŞTI

Mezarlardan çıkan buluntular Arkaik Dönem'deki devasa ticaret ağını gözler önüne serdi. İncelemelerde Mısır kökenli Naukratis skarabeleri, hayvan biçimli kehribar süsler ile Etrüsk işçiliği gümüş ve bronz objeler bulundu. Bu veriler bölgenin Yunan, Mısır ve Etrüsk topluluklarıyla yoğun bir kültür ve ticaret alışverişi içinde olduğunu kanıtladı.

İNSAN İSKELETLERİ LABORATUVARA TAŞINDI

Arkeologlar alandaki insan kemiklerini ve organik buluntuları laboratuvar incelemesine aldı. Araştırmacılar yapacakları analizlerle antik toplumun beslenme alışkanlıklarını, sağlık durumlarını ve yaşam koşullarını detaylandıracak. Bölgedeki bilimsel çalışmalar devam ediyor.