Kuşları havada avlayan 4 kanatlı "ejderha" keşfedildi

Paleontolog Jingmai O'Connor ve ekibi, Çin'in kuzeybatısındaki bir Erken Kretase fosil sahasında yeni bir dinozor türü tanımladı. Annals of the Carnegie Museum dergisinde yayımlanan araştırmaya göre Jian changmaensis adı verilen tür, Velociraptor'un akrabası olan dromaeosaurid ailesine ait. Ancak ünlü kuzeninin aksine bu yeni tür karada koşarak değil, ağaç tepelerinden bir ejderha gibi süzülerek avlanmış.

KRETASE'NİN EJDERHASI

50 ila 70 santimetre gövdeye ve 1,22 metrelik kanat açıklığına sahip olan Jian changmaensis, hem ön kollarında hem arka bacaklarında taşıdığı uzun tüylerle adeta dört kanatlı bir ejderhayı andırıyor. Aktif kanat çırpma yeteneği olmayan bu tür, yüksek ağaçlardan atlayarak uzun mesafelere süzülme kabiliyetine sahip.

Bu küçük ama çevik yırtıcının, dönemin henüz uçmayı yeni öğrenen ilkel kuşlarını havada ya da dallar arasında yakaladığı düşünülüyor.

GİZEMLİ KUSMUK TOPAKLARI ÇÖZÜME KAVUŞTU

Kazı alanında uzun süredir bulunan ve kırılmış kuş kemiklerinden oluşan fosilleşmiş topaklar, araştırmacıları yıllardır şaşırtmıştı. Günümüz yırtıcı kuşlarının kusmuk peletlerine benzeyen bu birikintilerin hangi canlıya ait olduğu bilinmiyordu.

Jian changmaensis'in keşfi ise bu soruyu yanıtladı. Anatomik analizler, topakların dört kanatlı yırtıcının sindirilmemiş av kalıntıları olduğunu ortaya koydu. Bulgulara göre ilkel kuşlar, daha evrimleşmeye başlarken bile havadan gelen ciddi bir tehditle karşı karşıya kalmış.

RAPTORLAR AĞAÇLARDA DA YAŞAMIŞ

Araştırmanın eş yazarı O'Connor, keşfin sıradan bir tür tanımlamasının çok ötesinde olduğunu vurguladı. O'Connor'a göre sahada bulunan peletler, dinozorlar dünyasında kuşlarla beslenen özel bir hava yırtıcısının varlığına dair en somut kanıtlardan birini oluşturuyor.

Çalışma, raptor türleri hakkındaki yerleşik kanıyı da sarstı. Klasik raptorların yalnızca karada avlanan canlılar olduğu varsayılırken, Jian changmaensis bazı türlerin ağaç tepelerinde yaşayıp vadiler arasında süzüldüğünü kanıtladı. Bu canlının dört kanata sahip olması ,, kuşlar uçuş evrimini sürdürürken dinozorların da bağımsız bir süzülme teknolojisi geliştirdiğine işaret ediyor.