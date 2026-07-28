Japonlar 7.1'lik depremde aynı hareketi yaptı! Resmen tek vücut oldular

Japonya, şiddetli bir sarsıntıyla bir kez daha sarsıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde deprem anında çekilen görüntüler ise Japon halkının afet bilincini ve soğukkanlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Büyüklüğü 7,1 olarak açıklanan deprem anında alışveriş merkezinde bulunan vatandaşların, sarsıntıyla birlikte tek bir vücut gibi aynı korunma pozisyonunu alması dikkat çekti.

RESMEN TEK VÜCUT OLDULAR

Görüntülerde, bir alışveriş merkezinde bulunan kişilerin sarsıntı başladığı anda soğukkanlılıkla yere çöküp başlarını koruduğu görülüyor. Hiçbir panik, koşuşturma ya da kargaşa yaşanmadan, aynı korunma refleksini gösteren vatandaşlar, sarsıntının geçmesini güvenli pozisyonda bekledi.

JAPONYA 7,1 İLE SALLANDI

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) alınan bilgilere göre, eyaletin merkezinde yer alan Uki ve Hikawa bölgelerinde yerel saatle 16.27'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Yer altının 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin büyüklüğü 7,1 olarak duyuruldu.

Devlet televizyonu NHK’nin aktardığı ilk belirlemelere göre sarsıntı sonrasında herhangi bir ölü ya da yaralı bildirilmedi. Ajans, 7,1'lik dev sarsıntının Kumamoto'nun Yatsuşiro, Uto ve Maşiki bölgelerinde de şiddetli hissedildiğini açıkladı.

ARTÇILAR PEŞ PEŞE GELDİ, TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Ana sarsıntının ardından bölgedeki hareketlilik durmadı. 7,1'lik şiddetli depremin ardından geçen ilk 1 saat içerisinde Kumamoto eyaletinde büyüklükleri 4,0 ile 6,1 arasında değişen 6 artçı deprem daha kaydedildi.

Güvenlik tedbirleri kapsamında Kumamoto eyaletinin yer aldığı Kyuşu bölgesi genelinde ulaşım geçici olarak askıya alındı. Bölgedeki yüksek hızlı tren (Şinkansen) seferleri ile yerel tren hatlarının tamamı durduruldu.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Sarsıntının ardından devlet televizyonu NHK tarafından kritik bir uyarı paylaşıldı. Deprem sonrası Kumamoto'ya kıyısı bulunan Yatsuşiro Denizi sahiline tsunami vurabileceği bildirilerek kıyı bölgesindeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. (AA)