İtalyan gazeteciye bombalı saldırı!

İtalya'nın önde gelen araştırmacı gazetecilerinden olan Sigfrido Ranucci'nin aracına bombalı saldırı düzenlendi.

Ranucci'nin başkent Roma'nın güneyindeki Pomezia'daki evinin önünde park halinde bulunan otomobilinin altına konulan bombanın infilak etmesiyle, gazetecinin iki aracında ve konutunda hasar meydana geldi.

ARAŞTIRMACI GAZETECİYE BOMBALI SALDIRI

İtalya, devlet televiyonu RAI3'ün araştırma dizisi Report'un sunuculuğunu yapan Sigfrideo Ranucci'ye yönelik bombalı saldırıyla sarsıldı.

Dün akşam yerel saatle 22.00'de Ranucci'nin Pormezia kentindeki konutunun önündeki iki aracı bomba ile patlatıldı. Patlamada gazetecinin evinde hasar oluştuğu belirtildi.

Olay anında ailesiyle birlikte evde bulunan Ranucci, "Dün gece eve gelip, kapının önüne park ettim. 20 dakika önce de diğer otomobilimi kızım gelip park etti… Sonra iki araçta patladı" dedi.

Sigredo Ranucci

TEHDİT EDİLİYORDU

Ranucci'nin hazırlayıp sunduğu Report isimli program önde gelen İtalyan siyasetçileri, iş dünyası liderleri ve kamu figürlerini ilgilendiren haberler yayınlanıyor.

Ranucci, bu hafta Report'ta yaptığı haberlerinden biri nedeniyle karşı karşıya kaldığı son iftira davasından beraat etti.

Araştırmacı gazeteci Sigfrido Ranucci'ye aldığı tehdit mesajları nedeniyle polis koruması sağlanmıştı.

MELONİ'DEN GAZETECİYE DESTEK

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, dehşet verici olayın soruşturulmaya başlandığını belirterek gazeteciye destek verdi.

Basın özgürlüğünün demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu ifade eden Meloni sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Gazeteci Sigfrido Ranucci'ye tam dayanışmamı sunuyor ve maruz kaldığı bu ağır sindirme eylemini en güçlü şekilde kınıyorum. Bilgi edinme özgürlüğü ve bağımsızlığı, demokrasilerimizin vazgeçilmez değerleridir ve bunları savunmaya devam edeceğiz."