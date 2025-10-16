Emniyet'ten Hakan Tosun soruşturmasına ilişkin açıklama

Yayınlanma:
Emniyet, gazeteci Hakan Tosun'un öldürülmesine ilişkin soruşturmada iki polis başmüfettişinin görevlendirildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, gazeteci Hakan Tosun cinayetine yönelik bir açıklama yaptı.

"İKİ BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLİDİ"

Yapılan açıklamada "İstanbul ilinde Gazeteci Hakan Tosun'a yönelik meydana gelen saldırı olayıyla ilgili olarak olayın tüm yönleriyle araştırılması için iki Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir" dendi.

Hakan Tosun cinayetinde kamera kayıtlarını alan saldırganın ailesi de gözaltına alınmışHakan Tosun cinayetinde kamera kayıtlarını alan saldırganın ailesi de gözaltına alınmış

Gazeteci Hakan Tosun'un katledilmesi TBMM'deGazeteci Hakan Tosun'un katledilmesi TBMM'de

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

