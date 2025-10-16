Gazeteci Hakan Tosun'un katledilmesi TBMM'de

Gazeteci Hakan Tosun'un katledilmesi TBMM'de
Yayınlanma:
CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Esenyurt'ta darp edilerek öldürülen Gazeteci ve Aktivist Hakan Tosun'un katledilmesini TBMM'ye taşıdı. Emre, Tosun’un ölümüyle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Gazeteci ve Ekoloji Aktivisti Hakan Tosun, 10 Ekim gecesi İstanbul Esenyurt’ta saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Tosun’un ölümünü soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Öldürülen Gazeteci Hakan Tosun'un failleri telefonla karakola davet edilmiş!Öldürülen Gazeteci Hakan Tosun'un failleri telefonla karakola davet edilmiş!

ALİ YERLİKAYA'NIN YANITLAMASI İÇİN SORU ÖNERGESİ VERDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Emre, gazeteci Tosun’un, Hatay’daki acele kamulaştırma süreçleri ile Çorum Sungurlu Karakaya köyündeki taş ocağı direnişini haberleştirdiğini hatırlatarak, saldırının bu gazetecilik faaliyetleriyle olası bağlantısının da titizlikle araştırılması gerektiğini ifade etti.

Emre, “Bir gazeteciye yönelik ağır şiddet, yalnız bireysel bir saldırı değil; toplumun haber alma hakkı açısından da kaygı vericidir. Olayın tüm saiklerinin, delil ve süreç yönetiminin şeffaf biçimde aydınlatılması, kamu vicdanı ve basın özgürlüğü bakımından zorunludur" dedi.

zeynel-emre.jpg

Emre, Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

- İlk ihbar, ambulansın ve emniyet ekiplerinin olay yerine ulaşma, inceleme başlama ve bitiş saatleri nedir?

- 112/155 çağrı kayıtlarında çelişki saptanmış mıdır?

- Olay yeri ve çevresine ait KGYS, MOBESE, PTS ve özel kamera görüntüleri eksiksiz olarak temin edilmiş midir?

- Eksik veya arızalı kayıt var mıdır?

- Hakan Tosun’un hastaneye kabulünden sonra kimlik tespiti hangi saatlerde yapıldı?

- Ailesine bildirim ne zaman ve nasıl gerçekleştirildi?

- 27 saatlik gecikme iddiası hakkında idari inceleme başlatılmış mıdır?

- Olay yeri–ambulans–acil servis–yoğun bakım hattında Tosun’a ait eşyalar için kayıt tutulmuş mudur?

- Eşyaların kaybolmasına ilişkin adli veya idari süreç yürütülmekte midir?

- Olay yalnızca 'anlık tartışma' iddiasıyla mı incelenmektedir, yoksa önceden takip, tehdit veya mesleki faaliyet bağlantısı da araştırılmakta mıdır?

- Tosun’un Hatay ve Çorum’daki çevre mücadeleleriyle ilgili haberleri ile saldırı arasında bir bağ veya misilleme ihtimali değerlendirilmekte midir?

- Bu inceleme hangi birimlerin eşgüdümünde yürütülmektedir?

- Son beş yılda İstanbul ve Türkiye genelinde motosikletli darp–yaralama olaylarının sayısı, aydınlatma oranı ve ortalama yakalama süresi nedir? Bu suçlara karşı hangi önleyici tedbirler alınmaktadır?

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
Türkiye
Diyarbakır'dan feryat etti: Türkiye görsün bizi bitirdiler: Sevinsinler!
Diyarbakır'dan feryat etti: Türkiye görsün bizi bitirdiler: Sevinsinler!
Basel'e olmayan örgütten hapis cezası
Basel'e olmayan örgütten hapis cezası
Kanser hastası eşini uyurken öldüren erkeğin ifadesi ortaya çıktı!
Kanser hastası eşini uyurken öldüren erkeğin ifadesi ortaya çıktı!