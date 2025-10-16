Gazeteciler tehdit altında: Murat Ağırel ile Şule Aydın'a saldırı ihbarı!

Kamu adına görev yapan gazetecilere yönelik saldırılar her geçen gün artıyor. Özellikle çetelere yönelik haberler yapan gazeteciler, hedef haline getiriliyor.

Gazeteci Hakan Tosun darp edilip yol kenarına atıldı!

İstanbul'da gazeteci Hakan Tosun, sokak ortasında uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Elazığ'da gazeteci Mehmet Nafiz Koca'ya gazete binası önünde pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Elazığ'da gazeteciye silahlı saldırı!

Iğdır'da İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Sabahattin Yum, "Valiye şemsiye var gazilere yok" haberi nedeniyle gözaltına alındı. Yum'un emniyet çıkışını görüntülediği için Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olan muhabir Erhan Tunç da gözaltına alındı.

“Valiye şemsiye var gazilere yok” haberini yapan gazeteciye iki kez gözaltı

GAZETECİLER AYDIN İLE AĞIREL'E SALDIRI İHBARI

Son olarak, çetelerle ilgili yaptıkları haberlerle sıkça konuşulan Onlar TV programcıları gazeteci Şule Aydın ile Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel'e yönelik saldırı ihbarı olduğu ortaya çıktı.

Gelişmeyi, gazeteci Şule Aydın, bugünkü yayınında paylaştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Aydın şunları söyledi:

“Bu meseleyi söyleyip söylememek konusunda ekip içi bir tartışmamız olmuştu. Ortak fikirde değildik, ben bunu açıklamama taraftarı olmuştum. Çünkü benim annemin bir gece tedirgin yatması her şeyden daha önemli fakat bugün biz bir suç duyurusunda bulunduk, Murat ve ben... Bu bilgiyi, haberi size emanet etmek istiyoruz. Bir emanetimiz de savcılığa, biz bunu onlara emanet etmiş olduk. Bundan sonra başımıza gelecek her şeyden de kimin sorumlu olduğunu da ortaya koymuş olduk. Bize gelen bir ihbar var; Murat’a ve bana yönelik motosikletli bir saldırının, hangi noktada gerçekleşeceğini de söyledikleri ve tetikçilerin tutulduğunu söyledikleri bir ihbar var. Biz bu ihbarı savcılıkla paylaştık. Şikayette bulunduk. Bundan sonrası onlara emanet.”