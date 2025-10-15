“Valiye şemsiye var gazilere yok” haberini yapan gazeteciye iki kez gözaltı

“Valiye şemsiye var gazilere yok” haberini yapan gazeteciye iki kez gözaltı
Yayınlanma:
Iğdır'da Gaziler Günü dolayısıyla yağmurlu havada yapılan etkinlikte, Iğdır Valisi Ercan Turan'a verilen şemsiyenin gazilere verilmemesine dikkat çekerek "Valiye şemsiye var, gazilere yok" başlıklı bir haber yapan muhabir Sebahattin Yum gözaltına alınmıştı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan gazeteci tekrar gözaltına alındı.

Iğdır'da sağanak yağışlı havada düzenlenen Gaziler Günü etkinliğinde Iğdır Valisi Ercan Turan'a tutulan gazilere tutulmadığı anların fototğrafını çekerek "Valiye şemsiye var, gazilere yok" başlıklı bir haber yapan İHA muhabiri Sebahattin Yum gözaltına alındı.

VALİ AYIBINI GAZETECİYİ GÖZALTINA ALDIRARAK ÖRTMEYE ÇALIŞTI

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) gazetecinin gözaltına alınmasını "İhlas Haber Ajansı Iğdır muhabiri Sebahattin Yum, geçtiğimiz günlerde “Valiye şemsiye var, gazilere yok” başlıklı haberi nedeniyle 14 Ekim'de gözaltına alındı. Gazeteci Yum’un, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince ifadesi alınmak üzere gözaltına alındığı bildirildi" açıklamasıyla duyurdu.

igdir.jpg

Son Dakika | Hakan Tosun cinayetinde gözaltına alınan esnaf serbest bırakıldıSon Dakika | Hakan Tosun cinayetinde gözaltına alınan esnaf serbest bırakıldı

FOTOĞRAFLARA RAĞMEN 'YANILTICI BİLGİ' DEDİ

Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan Sebahattin Yum, Gazete Oksijen'de yer alan habere göre yaşananları şu ifadelerle anlattı:

  • "Büroda haber yazarken kapı çalındı, iki memur arkadaş geldi. İfademin alınacağını söylediler. Konuyu sordum, konunun ne olduğunu bilmediklerini söylediler. Önce sağlık raporu için hastaneye gittik. Rapor aldıktan sonra emniyete gittik. Konunun 19 Eylül’de yaptığımız haberle alakalı olduğunu söylediler. ’Valiye şemsiye var gaziye yok’ haberi olduğunu öğrendik. Iğdır Valisi Ercan Turan hakkımda şikayetçi bulunmuş. Halkı yanıltıcı bilgi verildiği iddia edilmiş. Biz de ifademizde ne gördüysek onu yazdığımızı söyledik."
gazetecijpg-ppeixn-nnkggke-nthq4-w.webp
İHA muhabiri Sebahattin Yum

Elazığ'da gazeteciye tüfekle saldıran şüpheli yakalandıElazığ'da gazeteciye tüfekle saldıran şüpheli yakalandı

TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

14 Ekim Salı günü gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan İHA muhabiri Sebahattin Yum, jandarma tarafından ifadesi alınması için yeniden gözaltına alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Mesut Hakan İlkay Kenan: Ya Türksündür ya değilsindir!
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
Türkiye
İçişleri Bakanlığı Serdar Öktem için harekete geçti: Sinan Ateş ayrıntısı dikkat çekti
İçişleri Bakanlığı Serdar Öktem için harekete geçti: Sinan Ateş ayrıntısı dikkat çekti
Diyarbakır'da Rojin Kabaiş için oturma eylemi
Diyarbakır'da Rojin Kabaiş için oturma eylemi
Çekmeköy'de İETT otobüsü şoförü durağa daldı: 1 kişi öldü çok sayıda yaralı var! Görüntüler ortaya çıktı
Çekmeköy'de İETT otobüsü şoförü durağa daldı: 1 kişi öldü çok sayıda yaralı var! Görüntüler ortaya çıktı