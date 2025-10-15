“Valiye şemsiye var gazilere yok” haberini yapan gazeteciye iki kez gözaltı

Iğdır'da Gaziler Günü dolayısıyla yağmurlu havada yapılan etkinlikte, Iğdır Valisi Ercan Turan'a verilen şemsiyenin gazilere verilmemesine dikkat çekerek "Valiye şemsiye var, gazilere yok" başlıklı bir haber yapan muhabir Sebahattin Yum gözaltına alınmıştı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan gazeteci tekrar gözaltına alındı.