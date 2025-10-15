“Valiye şemsiye var gazilere yok” haberini yapan gazeteciye iki kez gözaltı
Iğdır'da sağanak yağışlı havada düzenlenen Gaziler Günü etkinliğinde Iğdır Valisi Ercan Turan'a tutulan gazilere tutulmadığı anların fototğrafını çekerek "Valiye şemsiye var, gazilere yok" başlıklı bir haber yapan İHA muhabiri Sebahattin Yum gözaltına alındı.
VALİ AYIBINI GAZETECİYİ GÖZALTINA ALDIRARAK ÖRTMEYE ÇALIŞTI
Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) gazetecinin gözaltına alınmasını "İhlas Haber Ajansı Iğdır muhabiri Sebahattin Yum, geçtiğimiz günlerde “Valiye şemsiye var, gazilere yok” başlıklı haberi nedeniyle 14 Ekim'de gözaltına alındı. Gazeteci Yum’un, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince ifadesi alınmak üzere gözaltına alındığı bildirildi" açıklamasıyla duyurdu.
FOTOĞRAFLARA RAĞMEN 'YANILTICI BİLGİ' DEDİ
Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan Sebahattin Yum, Gazete Oksijen'de yer alan habere göre yaşananları şu ifadelerle anlattı:
- "Büroda haber yazarken kapı çalındı, iki memur arkadaş geldi. İfademin alınacağını söylediler. Konuyu sordum, konunun ne olduğunu bilmediklerini söylediler. Önce sağlık raporu için hastaneye gittik. Rapor aldıktan sonra emniyete gittik. Konunun 19 Eylül’de yaptığımız haberle alakalı olduğunu söylediler. ’Valiye şemsiye var gaziye yok’ haberi olduğunu öğrendik. Iğdır Valisi Ercan Turan hakkımda şikayetçi bulunmuş. Halkı yanıltıcı bilgi verildiği iddia edilmiş. Biz de ifademizde ne gördüysek onu yazdığımızı söyledik."
TEKRAR GÖZALTINA ALINDI
14 Ekim Salı günü gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan İHA muhabiri Sebahattin Yum, jandarma tarafından ifadesi alınması için yeniden gözaltına alındı.