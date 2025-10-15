Son Dakika | Hakan Tosun cinayetinde gözaltına alınan esnaf serbest bırakıldı

Son Dakika | Hakan Tosun cinayetinde gözaltına alınan esnaf serbest bırakıldı
Son dakika... Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde, kamera görüntülerini şüphelilerin ailesine veren dükkan sahibi serbest bırakıldı.

Gazeteci Hakan Tosun, 10 Ekim'de evinin yakınında dövülerek öldürüldü. Hastaneye kaldırılsa da Tosun'un beyin ölümü gerçekleşti.

Tosun'un ölümündeki ihmal zincirlerinin olduğu söylendi. Hastaneye girişinini belirsiz olduğu, öldürenlerin hangi niyetle bu saldırıyı yaptıkları ve Tosun'un bu şahıslardan daha önce tehdit alıp almadığı açıklanmadı.

Tosun'un saldırıya uğramasından ailesine haber verilmesine kadar geçen 27 saatlik zaman dilimi hakkında resmi makamlardan hala bir açıklama gelmedi.

İddiaya göre de Tosun'un saldırıya uğradığı anları en net gören anlara sahip dükkanın güvenlik kayıtları, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakınları tarafından el konuldu.

SERBEST BIRAKILDI

Bu iddianın ardından dükkan sahibi gözaltına alındı. Kıraç Polis Merkezi'ne ardından da Mevlana Polis Merkezi'ne götürülürken esnaf son olarak da Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Esnafın salıverildiği öğrenildi.

Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde karanlık 27 saat! Neden açıklama yapılmıyor? Katiller kim?Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde karanlık 27 saat! Neden açıklama yapılmıyor? Katiller kim?

HARDDİSK GERİ GETİRİLDİ İÇİ BOŞ ÇIKTI

Halk TV Muhabiri Umut Taştan'ın aktardığına göre görüntü kayıtlarının alındıktan sonra harddiskin geri getirildiğini ve içinin boş olduğu öne sürüldü. Esnafın ise söz konusu harddiskin polisle birlikte öğrendiği belirtildi. Sanık yakınlarının dükkan sahibini tehdit ettiği ve 'Biz güçlüyüz ve milletin namusu için öldürdük biz Hakan'ı" dedikleri belirtildi. Taştan, ayrıca bir esnafın sanık yakınlarının polisle birlikte bir lokantada oturduğunun iddia edildiğini söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

