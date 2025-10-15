Elazığ'da gazeteciye tüfekle saldıran şüpheli yakalandı

Olay, dün öğleden sonra saatlerinde Rızaiye Mahallesi Asya Sokak üzerinde bulunan Günışığı Gazetesi'nin önünde meydana geldi. Gazetenin imtiyaz sahibi Mehmet Nafiz Koca, iş yerinin önündeki çardakta oturduğu sırada, kimliği R.A. olarak belirlenen şüphelinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Koca yere yığılırken, saldırgan olay yerinden hızla kaçtı.

POLİS SORUŞTURMASI VE ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı gazeteci Koca'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından kendisini ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri, saldırının yaşandığı alanda incelemelerde bulunurken, olayın anbean kaydedildiği güvenlik kamerası görüntülerini de delil olarak topladı.

Yürütülen titiz çalışma sonucunda şüpheli R.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli R.A.’nın emniyetteki sorgu ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi.